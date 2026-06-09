Promessas de amor que acabam mal: PSP ensina truque para descobrir se está a ser enganado

As burlas amorosas continuam a fazer vítimas em todo o mundo e Portugal não é exceção. Através das redes sociais, aplicações de encontros ou até plataformas de mensagens, os burlões criam perfis falsos, conquistam a confiança das vítimas e, depois de estabelecerem uma ligação emocional, tentam obter dinheiro, informações pessoais ou outros benefícios.

Para alertar para este fenómeno, a PSP partilhou uma série de recomendações que podem ajudar a identificar sinais de perigo e evitar cair neste tipo de esquema. Entre os conselhos mais importantes está um truque simples, mas eficaz: verificar a autenticidade das fotografias utilizadas no perfil através da pesquisa por imagem no Google. Esta ferramenta permite perceber se as imagens foram retiradas de outras pessoas, bancos de fotografias ou até de perfis legítimos existentes noutras partes do mundo.

Além disso, a PSP aconselha a desconfiar de pessoas que fazem elogios excessivos desde os primeiros contactos ou que demonstram sentimentos muito intensos num curto espaço de tempo. Embora estas abordagens possam parecer românticas, são frequentemente utilizadas para criar rapidamente uma ligação emocional e diminuir o sentido crítico da vítima.

Outro sinal de alerta é a existência de pequenas inconsistências nas histórias contadas. Por isso, fazer perguntas e prestar atenção aos detalhes pode ser determinante para perceber se a pessoa do outro lado está a dizer a verdade. Informações contraditórias sobre a vida profissional, local de residência ou situação familiar devem ser encaradas com cautela.

A PSP lembra ainda que nunca deve enviar dinheiro a alguém com quem apenas tenha mantido contacto online. Também desaconselha a utilização de cartões pré-pagos ou recarregáveis para transferências, uma vez que estes métodos são frequentemente usados por burlões e dificultam a recuperação dos valores enviados.

Outro erro comum passa pelo envio de fotografias íntimas ou comprometedoras. Estas imagens podem mais tarde ser utilizadas para chantagem ou extorsão, numa tentativa de obter dinheiro ou mais informações pessoais. Da mesma forma, é importante evitar a partilha excessiva de dados privados, especialmente moradas, contactos familiares, documentos de identificação ou informações bancárias e fiscais.

A proteção das contas nas redes sociais é igualmente fundamental. A PSP recomenda rever regularmente as definições de privacidade, limitar o acesso de terceiros às publicações e localização e analisar cuidadosamente os pedidos de amizade de pessoas desconhecidas.

Caso surjam suspeitas de burla, o conselho é claro: interromper imediatamente a comunicação, bloquear o contacto em todas as plataformas e denunciar o perfil à rede social ou aplicação onde foi encontrado, utilizando as opções de denúncia associadas a fraude ou burla. Se já foi vítima deste tipo de esquema, a PSP aconselha ainda a procurar apoio emocional especializado, uma vez que as consequências psicológicas destas situações podem ser significativas.