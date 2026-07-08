Cuidado! Estas são as cinco SMS fraudulentas a circular com mais frequência em Portugal

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"Parece legítimo, mas é falso": GNR deixa alerta para nova burla a circular em Portugal

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As burlas por SMS continuam a multiplicar-se em Portugal e, muitas vezes, recorrem ao nome de entidades conhecidas para levar as vítimas a clicar em ligações fraudulentas, ligar para números de telefone ou efetuar pagamentos indevidos.

A aplicação portuguesa de inteligência artificial Guardião, criada pela engenheira Rita Barbosa, reuniu alguns dos exemplos de mensagens fraudulentas que estão atualmente a circular com maior frequência no país. O objetivo é ajudar os utilizadores a identificar estes esquemas antes que caiam na armadilha.

Segundo a publicação partilhada no Instagram da Guardião, estas são cinco das SMS às quais deve estar particularmente atento.

1. Falsa SMS da EDP sobre uma fatura em atraso

Os burlões fazem-se passar pela EDP e tentam criar um sentimento de urgência, alegando que o fornecimento de eletricidade será suspenso caso o pagamento não seja efetuado.

SMS fraudulenta:

"Caro cliente. A sua eletricidade será suspensa hoje às 12h. Para evitar o corte pague o valor em atraso.

Entidade: 21423

Referência: 716800626

Valor: 73.37€"

A recomendação da Guardião é simples: não efetue qualquer pagamento antes de confirmar a existência da dívida através da aplicação oficial ou da área de cliente da EDP.

2. Falsa SMS da Caixa Geral de Depósitos

Outro esquema frequente informa, falsamente, que o cartão bancário foi bloqueado por motivos de segurança e pede à vítima para contactar um número de telefone.

SMS fraudulenta:

"Por motivos de segurança o uso do seu cartão foi temporariamente bloqueado. Para desbloqueio contacte 939555081"

Segundo a Guardião, um banco não pede aos clientes para ligarem para um número indicado numa SMS deste género. Em caso de dúvida, deve utilizar apenas a aplicação oficial ou os contactos disponíveis nos canais oficiais da instituição.

3. Falsa SMS da Autoridade Tributária

A campanha também alerta para mensagens que utilizam o nome da Autoridade Tributária para induzir os contribuintes a clicar em sites fraudulentos.

SMS fraudulenta:

"Caro contribuinte, houveram irregularidades no seu IRS de 2025. Atualize os seus dados com urgência. https:/www.autoridade-tributariagov.com"

Apesar de o endereço tentar parecer legítimo, trata-se de um domínio falso. A recomendação é não clicar na ligação e confirmar qualquer informação diretamente no Portal das Finanças.

4. Falsa SMS do Santander

Outra fraude recorre ao pretexto de um novo dispositivo associado à conta bancária para levar o utilizador a aceder a uma página fraudulenta.

SMS fraudulenta:

"Novo dispositivo associado à sua conta. Se desconhece aceda imediatamente: relacaoregisterseg.com/pt"

Nestes casos, nunca deve abrir o link recebido por SMS. Se tiver dúvidas, confirme a informação na aplicação oficial do banco ou contacte os canais oficiais.

5. Falsa SMS sobre um pagamento da Caixa

O último exemplo divulgado faz referência a um alegado pagamento efetuado na conta da vítima e convida-a a ligar para um número de telefone.

SMS fraudulenta:

"CAIXA*CDG: Foi efectuado um pagamento no valor 987,97 EUR. Em caso de dúvida sobre esta operação, utilize exclusivamente o nosso canal oficial: 800 180 799"

Mais uma vez, a Guardião lembra que os bancos não pedem aos clientes para ligarem para números enviados por SMS. Sempre que receber uma mensagem deste tipo, confirme a operação diretamente na aplicação oficial da instituição bancária.

Como se proteger destas burlas?

A publicação termina com um conjunto de recomendações simples, mas essenciais:

Não clique em links enviados por SMS sem confirmar a sua autenticidade.

Desconfie de mensagens que criem um sentimento de urgência.

Nunca ligue para números enviados numa mensagem suspeita.

Confirme sempre qualquer informação através da aplicação oficial ou dos canais oficiais da entidade em causa.

A Guardião disponibiliza ainda um canal de WhatsApp onde partilha alertas sobre novas campanhas fraudulentas que vão surgindo em Portugal, permitindo aos utilizadores manterem-se informados e identificar mais facilmente novas tentativas de burla.