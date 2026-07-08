Cuidado! Estas são as cinco SMS fraudulentas a circular com mais frequência em Portugal

As burlas por SMS continuam a multiplicar-se em Portugal e, muitas vezes, recorrem ao nome de entidades conhecidas para levar as vítimas a clicar em ligações fraudulentas, ligar para números de telefone ou efetuar pagamentos indevidos.
A aplicação portuguesa de inteligência artificial Guardião, criada pela engenheira Rita Barbosa, reuniu alguns dos exemplos de mensagens fraudulentas que estão atualmente a circular com maior frequência no país. O objetivo é ajudar os utilizadores a identificar estes esquemas antes que caiam na armadilha.
Segundo a publicação partilhada no Instagram da Guardião, estas são cinco das SMS às quais deve estar particularmente atento.
1. Falsa SMS da EDP sobre uma fatura em atraso
Os burlões fazem-se passar pela EDP e tentam criar um sentimento de urgência, alegando que o fornecimento de eletricidade será suspenso caso o pagamento não seja efetuado.
SMS fraudulenta:
"Caro cliente. A sua eletricidade será suspensa hoje às 12h. Para evitar o corte pague o valor em atraso.
Entidade: 21423
Referência: 716800626
Valor: 73.37€"
A recomendação da Guardião é simples: não efetue qualquer pagamento antes de confirmar a existência da dívida através da aplicação oficial ou da área de cliente da EDP.
2. Falsa SMS da Caixa Geral de Depósitos
Outro esquema frequente informa, falsamente, que o cartão bancário foi bloqueado por motivos de segurança e pede à vítima para contactar um número de telefone.
SMS fraudulenta:
"Por motivos de segurança o uso do seu cartão foi temporariamente bloqueado. Para desbloqueio contacte 939555081"
Segundo a Guardião, um banco não pede aos clientes para ligarem para um número indicado numa SMS deste género. Em caso de dúvida, deve utilizar apenas a aplicação oficial ou os contactos disponíveis nos canais oficiais da instituição.
3. Falsa SMS da Autoridade Tributária
A campanha também alerta para mensagens que utilizam o nome da Autoridade Tributária para induzir os contribuintes a clicar em sites fraudulentos.
SMS fraudulenta:
"Caro contribuinte, houveram irregularidades no seu IRS de 2025. Atualize os seus dados com urgência. https:/www.autoridade-tributariagov.com"
Apesar de o endereço tentar parecer legítimo, trata-se de um domínio falso. A recomendação é não clicar na ligação e confirmar qualquer informação diretamente no Portal das Finanças.
4. Falsa SMS do Santander
Outra fraude recorre ao pretexto de um novo dispositivo associado à conta bancária para levar o utilizador a aceder a uma página fraudulenta.
SMS fraudulenta:
"Novo dispositivo associado à sua conta. Se desconhece aceda imediatamente: relacaoregisterseg.com/pt"
Nestes casos, nunca deve abrir o link recebido por SMS. Se tiver dúvidas, confirme a informação na aplicação oficial do banco ou contacte os canais oficiais.
5. Falsa SMS sobre um pagamento da Caixa
O último exemplo divulgado faz referência a um alegado pagamento efetuado na conta da vítima e convida-a a ligar para um número de telefone.
SMS fraudulenta:
"CAIXA*CDG: Foi efectuado um pagamento no valor 987,97 EUR. Em caso de dúvida sobre esta operação, utilize exclusivamente o nosso canal oficial: 800 180 799"
Mais uma vez, a Guardião lembra que os bancos não pedem aos clientes para ligarem para números enviados por SMS. Sempre que receber uma mensagem deste tipo, confirme a operação diretamente na aplicação oficial da instituição bancária.
Como se proteger destas burlas?
A publicação termina com um conjunto de recomendações simples, mas essenciais:
- Não clique em links enviados por SMS sem confirmar a sua autenticidade.
- Desconfie de mensagens que criem um sentimento de urgência.
- Nunca ligue para números enviados numa mensagem suspeita.
- Confirme sempre qualquer informação através da aplicação oficial ou dos canais oficiais da entidade em causa.
A Guardião disponibiliza ainda um canal de WhatsApp onde partilha alertas sobre novas campanhas fraudulentas que vão surgindo em Portugal, permitindo aos utilizadores manterem-se informados e identificar mais facilmente novas tentativas de burla.