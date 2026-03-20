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Autoridades portuguesas alertam para novo crime: foram feitas 95 queixas, mas polícia acredita que haja mais vítimas

GNR alerta para nova burla
IOL
Hoje às 15:31
Burla
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foto: freepik
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Com a aproximação das férias da Páscoa, cresce também a procura por alojamento no Algarve, mas há um risco a que deve estar atento: as burlas nas reservas feitas online. Uma reportagem da TVI revela que este tipo de fraude tem vindo a aumentar, sobretudo através das redes sociais.

Segundo a peça, um dos esquemas mais comuns passa pela criação de perfis falsos no Facebook, onde os burlões se fazem passar por proprietários e oferecem casas de férias a preços apelativos.

Foi o que aconteceu com Diana, uma mulher de Vila Nova de Famalicão, que procurava um apartamento em Monte Gordo para o verão. Após publicar um pedido nas redes sociais, recebeu fotografias de uma suposta casa e aceitou pagar uma caução de 170 euros através de MB Way.

Só mais tarde percebeu que tinha sido enganada. Apesar de o imóvel existir, não pertencia à pessoa que lhe pediu o dinheiro. “Queria o meu dinheiro de volta, mas deixaram de responder ou mudavam de conversa”, contou à TVI.

A vítima acabou por perder o valor transferido e apresentou queixa junto da GNR.

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Autoridades pedem cautela

As autoridades alertam para a necessidade de redobrar cuidados, especialmente em períodos de maior procura, como a Páscoa e o verão.

A GNR aconselha a evitar pagamentos antecipados sem garantias e recomenda a verificação da existência do imóvel, seja através de deslocação ao local ou recorrendo a ferramentas como mapas online.

Outro sinal de alerta é o preço: ofertas demasiado baixas podem esconder tentativas de fraude.

Algarve lidera queixas

De acordo com os dados avançados na reportagem da TVI, o distrito de Faro é o que regista mais casos deste tipo no país. Entre 2023 e 2025, foram reportadas 95 queixas à GNR, embora o número real possa ser superior, já que nem todas as vítimas formalizam denúncia.

As autoridades recomendam ainda que, em caso de burla, os lesados devem guardar todas as provas, como mensagens e comprovativos de pagamento, e apresentar queixa o mais rapidamente possível.

Com a procura por férias no Algarve a aumentar, o alerta é claro: desconfiança e verificação são essenciais para evitar que um período de descanso se transforme num prejuízo inesperado.

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