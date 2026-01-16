Facebook Instagram

Enganado por um amor que não existe: homem perde 200 mil euros em burla digital

Homem perde 200 mil euros ao apaixonar-se por uma mulher que, na realidade, não existia
IOL
Hoje às 10:12
Homem
Homem
Foto: freepik
Já tem um código com os seus familiares? Só assim vai estar protegido contra burlas com Inteligência Artificial

Francisco, de 66 anos, viu a sua vida virada do avesso ao perder 200.000 euros por se apaixonar por alguém que, na realidade, não existia. O contacto começou num grupo de WhatsApp que prometia bons lucros, mas rapidamente se transformou numa armadilha onde a vítima foi convencida a investir ainda mais dinheiro, enquanto se apaixonava por uma mulher fictícia criada por inteligência artificial.

Citado pelo site Noticias Trabajo, segundo contou ao programa Malas Lenguas, Francisco conheceu Josefa, uma mulher de 47 anos, no grupo de WhatsApp. A relação desenvolveu-se rapidamente e, convencido da autenticidade da ligação, investiu 200.000 euros no total, fracionados ao longo do tempo.

Apesar de ter visto Josefa em videochamada e acreditado que era a mesma pessoa das fotografias, a investigação do programa demonstrou que tudo não passava de uma criação digital. As fotografias eram roubadas de terceiros e as mensagens eram geradas por um sistema de inteligência artificial capaz de manter conversas naturais.

O polícia investigador explica que este tipo de burla está a crescer: “Os criminosos criam indivíduos com inteligência artificial que podem conversar contigo. É uma variante da burla amorosa, onde incentivam a vítima a investir para ambos lucrarem, quando na verdade o objetivo é enganar.”

Só em 2025, a Polícia Nacional registou mais de 1.200 denúncias de burlas sentimentais digitais, um aumento de 30% face ao ano anterior. Muitas delas envolvem rostos gerados por computador e conversas tão realistas que enganar já não exige presença física, apenas uma ligação à Internet.

Especialistas recomendam cautela e verificação rigorosa antes de qualquer investimento em contexto digital, especialmente quando há envolvimento emocional.

RELACIONADOS
Já tem um código com os seus familiares? Só assim vai estar protegido contra burlas com Inteligência Artificial
Cuidado com as burlas: é isto que deve fazer obrigatoriamente antes de levantar dinheiro no multibanco
Burla em parques de estacionamento de grandes superfícies vitima cada vez mais condutores
Um dos maiores sucessos de sempre da IKEA chegou agora ao ALDI
Reformado fingiu viver em Portugal para evitar pagar impostos em Espanha. Agora, aconteceu isto
Idosa obrigada a vender a casa para pagar mais de 130 mil euros após guerra com vizinha por 30 centímetros de terreno
Mais Vistos
00:01:50
Renata Reis reaparece de lágrimas nos olhos: "Não sei por onde começar"
selfie
00:00:54
Filha de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez é a nova Céline Dion?
selfie
00:02:33
V+ Fama
Família real espanhola de luto: «Foi com profunda tristeza e pesar que o Palácio da Zarzuela comunicou a notícia»
tvi
00:03:58
1ª Companhia
Tenso! Rodrigo Castelhano lança ameaça a Filipe Delgado: «Estou-te já a avisar»
tvi
Destaques IOL
Dicas
Secar a roupa no inverno nunca foi tão fácil: só vai precisar de uma toalha
Dicas
Esqueça as molas e os vincos: é assim que penduramos a roupa para não ter de engomar
Dicas
É isto que as hospedeiras de bordo fazem para que o perfume dure horas na pele
Dicas
Esta descoberta doméstica levou Rebeca Caldeira à 'loucura'. Vamos testar?
Mais Lidas
Meteorologia
Temos más notícias... neve e temperaturas negativas para os próximos dias
versa
Flavio Furtado
Ganhou popularidade no "Big Brother" e hoje vive numa casa inspirada no reality show
Habitação
Idosa obrigada a vender a casa para pagar mais de 130 mil euros após guerra com vizinha por 30 centímetros de terreno
Europeu Andebol
Com carimbo de Kiko e Martim: Portugal entra a ganhar no Europeu de andebol
maisfutebol
Jéssica Vieira
Mais ousada e sexy do que nunca! Jéssica Vieira mostra as curvas em body muito reduzido
Liliana
Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»