PSP alerta: este esquema continua a fazer vítimas em Portugal

"Tenho um Dyson e este não lhe fica atrás": O aspirador de 128€ que está a surpreender a Amazon

A PSP voltou a alertar para o aumento das burlas através do MB Way, um esquema que continua a fazer vítimas em Portugal e que, muitas vezes, começa de forma aparentemente inocente.

Numa publicação no Instagram, a polícia explica que tudo acontece quando um burlão demonstra interesse num artigo que tem à venda e tenta convencê-lo de que o pagamento será feito através da aplicação. A partir daí, surgem os pedidos suspeitos: introduzir um número de telemóvel no Multibanco ou partilhar códigos. E é aqui que as pessoas caem em comportamentos que as fazem perder dinheiro.

As autoridades voltam a frisar: nunca forneça dados pessoais ou confidenciais, seja por chamada, SMS ou e-mail, mesmo que o contacto pareça legítimo. Bancos, operadoras ou qualquer outro serviço nunca pedem este tipo de informação por estas vias, nem solicitam que associe à sua conta números que não conhece.

Se não estiver totalmente à vontade com o funcionamento do MB WAY, o melhor é informar-se antes de o utilizar, junto do seu banco. E, acima de tudo, nunca siga instruções dadas por desconhecidos para realizar pagamentos ou operações na aplicação, recomenda a PSP.

Há três ideias-chave que deve guardar: nunca introduza no Multibanco um número de telemóvel que não seja o seu; nunca partilhe o código de ativação do MB WAY, já que esse código permite o acesso total à sua conta; e lembre-se de que não precisa de qualquer código para receber dinheiro: basta ter o seu número associado.

Sempre que surgir uma dúvida ou suspeita, interrompa de imediato o contacto e fale diretamente com o seu banco, avisa a polícia. E, sempre que possível, privilegie negócios presenciais ou pagamentos por transferência bancária, sobretudo quando está na mesma zona que o comprador.