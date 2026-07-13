PSP alerta para burla que fez dezenas de vítimas em 24 horas. A sua conta bancária pode ficar em risco

Atender chamadas? As 5 regras que deve colar já hoje no frigorífico dos seus pais

GNR avisa para novo método de burla que imita vozes de familiares. Tenha atenção a isto

A Polícia de Segurança Pública (PSP) lançou um alerta para uma nova burla telefónica que já fez dezenas de vítimas, em que o burlão se faz passar por um falso funcionário bancário.

Só na última semana, a PSP registou 24 ocorrências em apenas 24 horas. O esquema é sofisticado e o objetivo é só um: entrar em contas bancárias e deixá-las a zeros.

Como funciona este esquema?

A SMS Falsa: Recebe uma mensagem alegadamente enviada pelo seu banco, a alertar para "transferências suspeitas" ou "movimentações irregulares".

A Falsa Urgência: Por norma, o contacto indica um suposto número de apoio ao cliente para o ajudar a resolver o problema o mais rapidamente possível.

Usando uma técnica chamada "spoofing" (utilizam números de telefone, e-mails e até url de sites fidedignos para se mascararem e passarem por fontes confiáveis), os criminosos mascaram o número para que pareça ser a linha oficial do seu banco.

A Manipulação: Ao telefone, um falso assistente do seu banco (muito calmo e profissional) pressiona-o a transferir o seu saldo para uma suposta "conta de segurança".

Como pode proteger-se desta burla

A regra mais importante é perceber que não existem "contas de segurança" e os bancos nunca vai pedir-lhe que faça transferências como forma de proteção. Além disso, se existir alguma irregularidade na sua conta, nunca será contactado por linhas de apoio ao cliente, mas sim pelo seu gestor de conta.

Por isso:

Desligue imediatamente a chamada se lhe pedirem transferências

Nunca partilhe códigos de acesso, PIN ou referências por telefone

Em caso de dúvida, contacte o seu banco através do número que consta no verso do seu cartão bancário. Se foi vítima de um esquema deste género, guarde as mensagens e apresente queixa na esquadra da PSP mais próxima de si.