Recebeu uma multa por mensagem? Não a pague, nem abra links: esta burla já fez milhares de vítimas em Portugal

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GNR avisa para novo método de burla que imita vozes de familiares. Tenha atenção a isto

PSP alerta para burla que fez dezenas de vítimas em 24 horas. A sua conta bancária pode ficar em risco

A mensagem parece vir de um amigo, mas pode esvaziar-lhe a conta. PSP alerta para burla no Facebook

A Guarda Nacional Republicana (GNR) voltou a alertar para uma burla que tem vindo a reaparecer de forma cíclica e que pode levar as vítimas a perder dinheiro e dados pessoais.

O esquema começa, normalmente, com uma mensagem que procura causar preocupação imediata. Os burlões fazem-se passar por entidades oficiais e enviam avisos sobre alegadas multas por pagar ou infrações de trânsito, tentando levar os destinatários a agir sem confirmar a autenticidade da informação.

Segundo a GNR, há dois detalhes que devem levantar suspeitas: o nome do remetente da mensagem e o link enviado. Embora os criminosos procurem imitar páginas oficiais do GOV.PT, os endereços utilizados são falsos e incluem, habitualmente, caracteres ou códigos adicionais que denunciam a fraude.

Uma simples pesquisa pelo endereço pode ser suficiente para confirmar que o link não pertence a um site oficial. Trata-se de um caso de phishing, uma técnica em que os criminosos se fazem passar por entidades de confiança para convencer as vítimas a fornecer dados pessoais, informações bancárias ou a efetuar pagamentos.

Perante este tipo de mensagens, a recomendação da GNR é clara: não clicar nos links enviados, não fornecer dados pessoais ou de pagamento e confirmar sempre a autenticidade da comunicação antes de tomar qualquer ação.