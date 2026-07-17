A mensagem parece vir de um amigo, mas pode esvaziar-lhe a conta. PSP alerta para burla no Facebook

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PSP alerta para burla que fez dezenas de vítimas em 24 horas. A sua conta bancária pode ficar em risco

Recebe uma mensagem de um amigo a pedir dinheiro porque perdeu o telemóvel? Antes de fazer uma transferência, confirme se está mesmo a falar com essa pessoa. A Polícia de Segurança Pública (PSP) alerta para uma nova burla que está a fazer vítimas através de perfis clonados no Facebook.

À primeira vista, parece um pedido de ajuda legítimo. O nome é o mesmo, as fotografias também e até os amigos em comum dão credibilidade à conta. Mas basta uma mensagem para começar a fraude.

Segundo o alerta da PSP, os burlões estão a criar perfis falsos no Facebook que imitam contas reais de familiares ou amigos. Depois de copiarem o nome, as fotografias e outras informações públicas, enviam mensagens privadas às vítimas com um pedido urgente de dinheiro.

A desculpa é quase sempre a mesma: dizem que perderam o telemóvel, que ficaram sem acesso ao número habitual ou que estão perante uma emergência e precisam de uma transferência imediata.

Como funciona a burla do perfil clonado?

Os criminosos criam uma conta falsa praticamente igual à da pessoa que estão a imitar. Com esse perfil, entram em contacto com familiares e amigos da vítima, tentando convencê-los de que estão a falar com alguém de confiança.

O objetivo é criar um sentimento de urgência para que a transferência seja feita sem grandes perguntas ou verificações.

Como evitar cair nesta burla?

A PSP deixa três recomendações essenciais para reduzir o risco de ser vítima deste esquema:

Desconfie de qualquer pedido urgente de dinheiro feito através das redes sociais, mesmo que pareça vir de alguém que conhece.

Confirme sempre a história, ligando para o número de telefone habitual dessa pessoa. Nunca utilize um contacto novo enviado na própria conversa.

Proteja a sua privacidade no Facebook, mantendo a lista de amigos privada nas definições da conta. Desta forma, dificulta o trabalho dos burlões, que procuram identificar os seus contactos para alargar a fraude.

O que fazer se encontrar um perfil falso?

Se identificar uma conta clonada, a PSP recomenda que a denuncie imediatamente ao Facebook e informe os seus familiares e amigos para que ninguém seja enganado.

Caso tenha sido vítima desta burla, deve apresentar queixa junto da Polícia de Segurança Pública.

Num esquema em que a confiança é a principal arma dos criminosos, confirmar a identidade da pessoa antes de enviar dinheiro pode fazer toda a diferença.