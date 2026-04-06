"Esta burla está a atingir Portugal em massa": PSP faz alerta para esquema difícil de detetar

"Elegante e de qualidade": Preço desta camisa Levi's caiu a pique e agora está a menos de 25 euros

A PSP lançou um alerta para um esquema de burla que está a atingir Portugal em grande escala e que pode enganar facilmente qualquer pessoa. O método começa com uma chamada telefónica aparentemente credível, muitas vezes com uma gravação automática profissional e com um número português.

Na mensagem inicial, a vítima é informada de um suposto débito numa conta, como por exemplo no PayPal, sendo convidada a carregar numa tecla: “prima 1” caso reconheça a operação ou “prima 2” para falar com um assistente. Este tipo de abordagem transmite confiança e urgência, aumentando a probabilidade de a pessoa seguir as instruções.

Ao selecionar a opção para falar com um “assistente”, a vítima entra em contacto com alguém que pode solicitar dados pessoais, códigos de acesso ou até incentivar à instalação de software no telemóvel. Em alguns casos, os burlões recorrem já a vozes geradas por inteligência artificial, tornando o esquema ainda mais difícil de detetar.

A PSP alerta que este tipo de burla não se limita a uma única plataforma. Existem várias variantes a circular que imitam bancos, operadoras e outros serviços de pagamento, sempre com o mesmo objetivo: obter acesso a informações sensíveis ou aos dispositivos das vítimas.

A principal recomendação das autoridades é clara: nenhuma empresa legítima pede dados pessoais ou códigos de segurança por telefone. Caso isso aconteça, o melhor é desligar imediatamente a chamada e confirmar a situação através da aplicação oficial ou do site da entidade em causa.

A polícia reforça ainda que este tipo de esquema pode afetar qualquer pessoa, não apenas os mais idosos, e pede a todos que estejam atentos, partilhem o alerta e, se forem alvo de uma situação semelhante, contactem as autoridades.