PSP alerta para burla Wangiri: “Se devolver esta chamada, pode pagar dezenas de euros"

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Há uma nova vaga de chamadas suspeitas a chegar aos telemóveis portugueses e a PSP está a deixar o alerta: chama-se “Wangiri” e é uma das burlas telefónicas mais simples, mas também das mais fáceis de fazer vítimas.

O esquema funciona de forma quase automática. A pessoa recebe uma chamada perdida de um número internacional desconhecido e, movida pela curiosidade, devolve a chamada. É aí que começa o problema: do outro lado pode nem estar ninguém, mas a ligação encaminha para uma linha internacional de valor acrescentado, com custos elevados cobrados ao segundo.

“Se devolveres esta chamada, podes pagar dezenas de euros em pouco tempo”, alerta a PSP numa publicação nas redes sociais.

Segundo as autoridades, a vaga mais recente destas chamadas tem origem sobretudo na Grécia, através do indicativo +30. Ainda assim, há registos de outros números internacionais associados ao esquema, incluindo chamadas provenientes de França, Marrocos e Países Baixos.

O nome “Wangiri” vem do japonês e significa “um toque e corta”, uma referência direta ao método usado pelos burlões: fazer apenas um toque para despertar a curiosidade da vítima e levá-la a ligar de volta.

A recomendação das autoridades é simples: não devolver chamadas de números internacionais que não conhece. Antes de ligar, o melhor é pesquisar o número online e confirmar se existem denúncias associadas.

A PSP lembra ainda que cada denúncia ajuda as autoridades a identificar e bloquear estes números fraudulentos. Os casos podem ser reportados junto da ANACOM e do Gabinete de Cibercrime da Procuradoria-Geral da República.