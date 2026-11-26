Receber uma mensagem de WhatsApp de um familiar ou amigo a pedir dinheiro pode parecer uma situação perfeitamente normal. Mas e se, afinal, não for essa pessoa a escrever? A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a alertar para um aumento «muito significativo» de burlas através da aplicação, com 185 casos registados em Portugal apenas nos primeiros 20 dias de novembro.

Os números revelam uma evolução preocupante. De acordo com os dados divulgados pela PSP a 25 de novembro, foram registadas 66 ocorrências em setembro, 182 em outubro e já 185 nos primeiros 20 dias de novembro.

Neste esquema, os burlões conseguem aceder indevidamente à conta de WhatsApp de uma vítima e utilizá-la para contactar familiares, amigos ou conhecidos, fazendo-se passar pelo titular da conta. O objetivo é aproveitar a confiança entre as pessoas para conseguir que sejam realizadas transferências de dinheiro.

A PSP alerta que este acesso indevido pode acontecer sem que a própria vítima tenha conhecimento da situação e sem depender necessariamente da partilha de dados pessoais, da abertura de ficheiros ou do acesso a ligações suspeitas.

Perante o aumento das denúncias, a força de segurança deixa várias recomendações para proteger as contas e evitar cair neste tipo de fraude.

Burlões entram no WhatsApp e fazem-se passar por familiares ou amigos

O esquema começa com o acesso não autorizado à conta de WhatsApp de uma pessoa. Depois de conseguirem controlar a conta, os criminosos passam a utilizá-la para contactar os respetivos contactos, incluindo familiares, amigos e conhecidos.

A estratégia é simples: enviar mensagens em nome da vítima e solicitar transferências de dinheiro, aproveitando a confiança que existe entre quem envia e quem recebe a mensagem.

Como o pedido chega através de uma conta aparentemente legítima e de um número já conhecido, a probabilidade de o destinatário acreditar na história pode ser maior.

A PSP explica que os burlões exploram precisamente esta relação de proximidade para convencer as vítimas a transferir determinadas quantias monetárias.

Um dos aspetos mais preocupantes deste fenómeno é que, segundo a polícia, o acesso indevido à conta não depende necessariamente de a pessoa ter partilhado dados pessoais, aberto ficheiros ou carregado em ligações suspeitas. Pode acontecer sem qualquer intervenção ativa ou conhecimento prévio do titular.

Por isso, mesmo quem tem cuidado com as mensagens que recebe deve estar atento aos sinais de utilização fraudulenta da aplicação.

185 casos em novembro: PSP alerta para crescimento acentuado

Os dados divulgados pela PSP mostram que este tipo de criminalidade tem aumentado de forma expressiva em Portugal.

A evolução das ocorrências registadas é a seguinte:

Setembro: 66 casos;

Outubro: 182 casos;

Novembro: 185 casos, apenas nos primeiros 20 dias do mês.

A comparação revela que as ocorrências quase triplicaram entre setembro e novembro, mesmo considerando que os dados de novembro ainda não abrangem o mês completo.

Entre setembro e outubro, o número de casos aumentou cerca de 176%. Já nos primeiros 20 dias de novembro, foram registadas mais três ocorrências do que durante todo o mês anterior.

Perante esta evolução, a PSP considera que existe um «crescimento acentuado» desta criminalidade e apela à adoção de comportamentos digitais mais seguros.

Como proteger a sua conta de WhatsApp? PSP deixa recomendações

Para dificultar o acesso indevido às contas pessoais, a PSP recomenda a adoção de algumas medidas de segurança.

Entre os principais conselhos deixados pela força de segurança estão:

Manter o telemóvel atualizado: atualizar regularmente o sistema operativo, sobretudo em equipamentos mais antigos;

Atualizar o WhatsApp: garantir que a aplicação está a utilizar a versão mais recente disponível;

Ativar a verificação em dois passos: esta funcionalidade acrescenta uma camada adicional de segurança à conta;

Confirmar pedidos de dinheiro: sempre que receber uma mensagem a solicitar uma transferência bancária, deve confirmar o pedido por outro meio, mesmo que aparentemente venha de alguém conhecido;

Alertar familiares e amigos: partilhar este tipo de informação pode ajudar a evitar que outras pessoas sejam vítimas do mesmo esquema.

A recomendação de confirmar os pedidos de dinheiro é particularmente importante. Uma simples chamada telefónica à pessoa que aparentemente enviou a mensagem pode ajudar a perceber se o pedido é verdadeiro.

Não deve assumir que uma mensagem é legítima apenas porque surge numa conversa habitual ou provém de um contacto guardado no telemóvel.

O que fazer se suspeitar que alguém entrou na sua conta?

Se notar alguma atividade suspeita ou suspeitar que a sua conta está a ser utilizada por terceiros, não deve ignorar a situação.

A PSP recomenda que qualquer suspeita de acesso indevido ou utilização fraudulenta da conta seja comunicada às autoridades, através da apresentação de uma denúncia.

É igualmente importante avisar os contactos próximos de que a conta poderá estar comprometida, sobretudo para evitar que familiares ou amigos respondam a pedidos de dinheiro enviados em nome da vítima.

Se existirem dispositivos desconhecidos associados à conta, deve verificar as sessões ativas nas definições do WhatsApp e terminar as que não reconhecer.

O WhatsApp disponibiliza ainda a funcionalidade de verificação em dois passos, que permite definir um PIN adicional para proteger o acesso à conta.

A mensagem deixada pela PSP é clara: perante o aumento destas burlas, a prevenção e a atenção aos pedidos de transferência de dinheiro são fundamentais. Mesmo quando parece que está a falar com alguém de confiança, vale a pena confirmar antes de enviar dinheiro.