Fonte: Agência Lusa

A PSP alerta hoje para um aumento das denúncias relacionadas com burlas através do Whatsapp, com pelo menos 185 casos registados só este mês, e recomenda atenção redobrada aos pedidos de transferência de dinheiro por esta via.

Quantas burlas através do WhatsApp foram registadas em Portugal?

Em comunicado, a PSP lembra que registou um “crescimento acentuado” desta criminalidade, com 182 casos em outubro e 66 em setembro.

Como funciona a burla através do WhatsApp?

Neste esquema, os burlões conseguem aceder indevidamente à conta de WhatsApp da vítima e utilizá-la em seu nome, nomeadamente para contactar familiares, amigos ou conhecidos e solicitar transferências de dinheiro, aproveitando-se da confiança existente entre as pessoas.

A PSP avisa ainda que, nestes casos, o acesso à conta não dependendo necessariamente da partilha de dados pessoais, abertura de ficheiros ou acesso a ligações suspeitas, podendo ocorrer mesmo sem qualquer intervenção ativa ou conhecimento da vítima.

Como proteger a conta de WhatsApp contra burlas?

Face ao aumento destas ocorrências, a PSP sublinha a importância de se adotarem medidas de segurança que dificultem o acesso à conta Whatsapp, designadamente atualizando o sistema operativo dos telemóveis e a própria aplicação.

Sugere ainda que se ative a verificação em dois passos nas definições da aplicação WhatsApp, acrescentando uma camada adicional de segurança à conta.

O que fazer perante um pedido suspeito de transferência de dinheiro?

A PSP alerta ainda para a importância de confirmar sempre, por outro meio, qualquer pedido de transferência de dinheiro recebido através de mensagens, mesmo quando aparentemente provenha de alguém conhecido.

Em caso de suspeita de acesso indevido ou utilização fraudulenta da conta, deverá ser apresentada denúncia junto da polícia.