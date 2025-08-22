Facebook Instagram
A sua família já tem um código secreto ao telefone? Este cuidado é essencial nos dias que correm

Vivemos tempos em que a tecnologia traz inúmeras vantagens, mas também novos riscos. Saiba como defender a sua família
IOL
Hoje às 12:16
Com a ajuda de ferramentas de Inteligência Artificial, já é possível recebermos chamadas de voz aparentemente vindas de familiares, em que a fala é clonada com tanta precisão que dificilmente desconfiamos da sua veracidade.

Num vídeo que ficou viral nas redes sociais, a repórter canadiana Susan Hogan simula uma situação alarmante: recebe uma chamada da filha, que pede ajuda para pagar uma reparação do carro e solicita os dados do cartão bancário. Perante o pedido, a mãe responde com uma pergunta simples, mas essencial: “Se esta és mesmo tu e estás mesmo aflita, antes de te dar os dados do cartão, qual é o nosso código de família secreto?”

Na simulação, se do outro lado estiver um burlão, o mais provável é que a chamada seja imediatamente desligada. E é neste ponto que Susan Hogan sublinha: “É por isto que é tão importante ter um código entre familiares.”

A especialista em direitos do consumidor reforça ainda a gravidade da situação, lembrando que “os esquemas de clonagem de voz com IA apenas precisam de três segundos da sua voz para a clonar.”

Ter um código secreto familiar pode ser, portanto, uma barreira simples, mas eficaz, para impedir que burlões tirem partido de situações de pânico e fragilidade emocional.

 

