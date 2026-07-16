Burnout no trabalho
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Já ouviu falar em burnout ou quiet quitting? Conheça os fenómenos que estão a transformar os trabalhadores

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Estes fenómenos estão a afetar os trabalhadores e, consequentemente, as empresas à escala global

Provavelmente já ouviu falar em burnout ou quiet quitting, dois dos muitos termos que entraram vocabulário diário e que afetam os trabalhadores. Conheça quatro dessas tendências.

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São inúmeros os termos para definir alguns dos fenómenos que estão a afetar os trabalhadores e, consequentemente, as empresas, à escala global. As novas expetativas dos profissionais, os modelos de trabalho mais flexíveis e uma crescente atenção ao bem-estar, criaram novas dinâmicas que refletem a forma como os colaboradores se relacionam com o trabalho e com as suas organizações.

Por isso entraram no vocabulário empresarial terminologias que até há bem pouco tempo ninguém ouvia falar. Representam novas tendências que estão a marcar o panorama laboral. A Olisipo (empresa especializada no setor de recrutamento, outsourcing e formação na área das tecnologias de informação), identificou quatro dessas tendências e recomenda algumas estratégias que os líderes podem usar para combatê-las.

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1.Burnout

O burnout é caraterizado por um estado de exaustão física, emocional e mental que surge frequentemente associado a elevados níveis de exigência, pressão constante e dificuldade em estabelecer limites entre a vida profissional e pessoal. Para as empresas, a prevenção passa por promover uma cultura que valorize o equilíbrio, o acompanhamento próximo e a gestão sustentável das cargas de trabalho.


2. Quiet quitting

O quiet quitting refere-se à decisão de cumprir apenas as responsabilidades previstas, sem assumir tarefas adicionais ou um envolvimento extra com a organização. Esta tendência evidencia a importância de promover ambientes de trabalho onde os colaboradores se sintam valorizados, reconhecidos e alinhados com os objetivos da empresa.


3. Boreout

Este fenómeno resulta da ausência de desafios, oportunidades de aprendizagem ou propósito claro no desempenho de funções. Quando os profissionais sentem que o seu potencial está subaproveitado podem surgir sinais de desmotivação e afastamento progressivo da organização. A criação de percursos de desenvolvimento e a atribuição de novos desafios são algumas das formas de combater esta realidade.

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4. Resenteeism

Uma dinâmica que descreve colaboradores que permanecem na organização apesar de se sentirem insatisfeitos, frustrados ou sem perspetivas de evolução. Esta situação pode afetar o desempenho, o

compromisso e o ambiente das equipas. Por isso a comunicação transparente e a criação de oportunidades de crescimento assumem um papel fundamental na prevenção deste fenómeno.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders

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