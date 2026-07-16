Já ouviu falar em burnout ou quiet quitting? Conheça os fenómenos que estão a transformar os trabalhadores

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Provavelmente já ouviu falar em burnout ou quiet quitting, dois dos muitos termos que entraram vocabulário diário e que afetam os trabalhadores. Conheça quatro dessas tendências.

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São inúmeros os termos para definir alguns dos fenómenos que estão a afetar os trabalhadores e, consequentemente, as empresas, à escala global. As novas expetativas dos profissionais, os modelos de trabalho mais flexíveis e uma crescente atenção ao bem-estar, criaram novas dinâmicas que refletem a forma como os colaboradores se relacionam com o trabalho e com as suas organizações.

Por isso entraram no vocabulário empresarial terminologias que até há bem pouco tempo ninguém ouvia falar. Representam novas tendências que estão a marcar o panorama laboral. A Olisipo (empresa especializada no setor de recrutamento, outsourcing e formação na área das tecnologias de informação), identificou quatro dessas tendências e recomenda algumas estratégias que os líderes podem usar para combatê-las.



1.Burnout

O burnout é caraterizado por um estado de exaustão física, emocional e mental que surge frequentemente associado a elevados níveis de exigência, pressão constante e dificuldade em estabelecer limites entre a vida profissional e pessoal. Para as empresas, a prevenção passa por promover uma cultura que valorize o equilíbrio, o acompanhamento próximo e a gestão sustentável das cargas de trabalho.



2. Quiet quitting

O quiet quitting refere-se à decisão de cumprir apenas as responsabilidades previstas, sem assumir tarefas adicionais ou um envolvimento extra com a organização. Esta tendência evidencia a importância de promover ambientes de trabalho onde os colaboradores se sintam valorizados, reconhecidos e alinhados com os objetivos da empresa.



3. Boreout

Este fenómeno resulta da ausência de desafios, oportunidades de aprendizagem ou propósito claro no desempenho de funções. Quando os profissionais sentem que o seu potencial está subaproveitado podem surgir sinais de desmotivação e afastamento progressivo da organização. A criação de percursos de desenvolvimento e a atribuição de novos desafios são algumas das formas de combater esta realidade.



4. Resenteeism

Uma dinâmica que descreve colaboradores que permanecem na organização apesar de se sentirem insatisfeitos, frustrados ou sem perspetivas de evolução. Esta situação pode afetar o desempenho, o

compromisso e o ambiente das equipas. Por isso a comunicação transparente e a criação de oportunidades de crescimento assumem um papel fundamental na prevenção deste fenómeno.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders