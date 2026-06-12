Este é o vestido que disfarça a barriga e os braços sem ninguém perceber

Sabemos bem que todas temos as nossas inseguranças e que a barriga e os braços são, sem dúvida, dois dos clássicos quando chega o verão. De repente é preciso pensar em vestidos, em mangas curtas, em tudo aquilo que normalmente preferimos disfarçar — e este vestido da C&A pode ser uma boa solução. As mangas largas, até ao cotovelo, criam volume suficiente para disfarçar os braços sem que ninguém perceba que esse é o objetivo — não há sensação de estar a esconder nada, apenas de estar a vestir algo solto e confortável. Já o corte reto e ligeiramente oversized cai do corpo de forma natural, sem marcar a zona da barriga, mas mantém a estrutura suficiente para não parecer que se está a usar um saco.

É leve, é fresco e tem aquele toque intemporal que nunca passa de moda. O tecido com o padrão bordado, com os seus pequenos furos, ajuda a quebrar a linha do corpo e a disfarçar as imperfeições que um tecido liso deixaria mais à vista. É também perfeito para os dias mais calorentos, tanto para ir à praia como para um almoço ao ar livre. Quanto ao comprimento, está no ponto certo — nem demasiado curto, nem demasiado longo — e isso faz toda a diferença para estilizar a silhueta e para se poder usar em quase qualquer ocasião casual do verão.

Por 39,99€, este vestido ainda tem outra coisa a favor: dá para usar de várias formas. Os botões à frente permitem ajustar o quão aberto se quer usar, e quem preferir marcar mais a cintura pode optar por um cinto fino — uma forma simples de mudar o look sem perder o efeito de disfarçar aquilo que mais incomoda. No fundo, é o tipo de peça que se veste sem pensar muito e que resolve o dilema de muitas mulheres: sentir-se bem e bonita, sem ter de esconder quem é.