Supermercado pesa cada vez mais na carteira: isto é quanto está a pagar a mais pelos mesmos produtos

Fonte: DECO PROteste

O preço do cabaz alimentar voltou a subir e já ultrapassa os 256 euros. Segundo a DECO PROteste, os mesmos 63 produtos essenciais custam agora mais 69,03 euros do que em janeiro de 2022. Carne de novilho, bacalhau e ovos estão entre os alimentos que mais encareceram.

Fazer as compras semanais está cada vez mais caro. O cabaz alimentar monitorizado pela DECO PROteste voltou a aumentar na segunda semana de novembro e atingiu os 256,73 euros, depois de uma subida de 79 cêntimos face à semana anterior.

A diferença pode parecer pequena quando analisada isoladamente, mas ganha outra dimensão quando comparada com os preços de há alguns anos. Para comprar exatamente os mesmos 63 produtos, os consumidores gastam agora mais 69,03 euros do que em 5 de janeiro de 2022, o que representa um aumento de 36,78%.

Os dados divulgados pela associação de defesa do consumidor mostram também que o cabaz está 14,91 euros mais caro do que no início de 2026, uma subida de 6,17%.

Quais são os alimentos que mais aumentaram de preço?

Nem todos os produtos registaram a mesma evolução, mas há alguns que se destacam pelas subidas acumuladas.

Desde o início de 2022, a carne de novilho para cozer é o produto que mais encareceu em termos percentuais: custa agora 12,80 euros por quilo, mais 120% do que há quase cinco anos.

O bacalhau graúdo também está entre os alimentos com maiores aumentos. O preço chegou aos 21,95 euros por quilo, uma subida de 107% face a janeiro de 2022.

Os ovos completam este grupo de produtos com aumentos mais expressivos. Custam atualmente 2,04 euros, mais 79% do que no início da monitorização da DECO PROteste.

Na comparação com o início deste ano, o arroz carolino, o bacalhau graúdo e o tomate estão entre os produtos que mais subiram. O arroz carolino custa agora 1,79 euros, mais 30%, enquanto o bacalhau aumentou 28% e o tomate chucha 28%, fixando-se nos 2,80 euros por quilo.

Pão, arroz e cereais também ficaram mais caros na última semana

A subida semanal do cabaz foi acompanhada por aumentos significativos em alguns produtos específicos.

Entre 4 e 11 de novembro, o pão de forma sem côdea registou a maior subida percentual, de 15%, passando a custar 2,66 euros.

O arroz agulha aumentou 10%, para 1,60 euros, enquanto os cereais integrais ficaram 9% mais caros, atingindo os 4,44 euros.

Estes aumentos ajudam a explicar por que razão mesmo pequenas alterações nos preços de vários produtos podem ter impacto no valor final das compras.

Porque continua a aumentar o preço do cabaz alimentar?

A evolução dos preços dos alimentos resulta de vários fatores, desde os custos de produção e transporte às condições meteorológicas e à instabilidade nos mercados internacionais.

A DECO PROteste aponta, entre os fatores que têm pressionado os preços em 2026, a subida dos custos dos combustíveis e da energia, as perturbações nas cadeias de abastecimento associadas à instabilidade no Médio Oriente e o aumento do preço dos fertilizantes agrícolas.

As tempestades que atingiram Portugal no início do ano também provocaram prejuízos na produção agrícola, acrescentando pressão sobre a oferta de determinados produtos.

O impacto destes fatores não é igual em todos os alimentos. Produtos agrícolas, carne, peixe e bens dependentes de energia para produção, conservação e transporte podem reagir de forma diferente às alterações dos custos.

Como é calculado o cabaz alimentar da DECO PROteste?

O cabaz acompanhado pela associação é composto por 63 bens alimentares considerados essenciais, distribuídos por várias categorias: carne, peixe, congelados, frutas e legumes, laticínios e mercearia.

A monitorização é feita semanalmente. A DECO PROteste recolhe os preços disponíveis nas lojas online dos principais supermercados e calcula o preço médio de cada produto. A soma desses valores permite determinar o custo total do cabaz.

Entre os produtos incluídos estão alimentos comuns nas compras das famílias portuguesas, como frango, carne de porco, bacalhau, pescada, ovos, leite, queijo, arroz, massa, batata, cebola, fruta e azeite.

A associação disponibiliza ainda ferramentas de comparação de preços que permitem aos consumidores consultar os valores praticados nas diferentes cadeias de distribuição e procurar alternativas para poupar nas compras.