O produto que faltava para quem não tem tempo (nem paciência) para dar volume ao cabelo

Há dias em que nem o champô seco nem os melhores modeladores parecem ser suficientes para dar volume ao cabelo. É frustrante, especialmente para quem tem cabelo fino ou liso, que rapidamente perde a forma. Foi por isso que, ao encontrarmos este pó para levantar a raíz com tantas avaliações positivas, soubemos que tínhamos de o partilhar com os nossos leitores.

O Got2b Powder’ful promete volume instantâneo sem deixar resíduos visíveis. Basta aplicar uma pequena quantidade na palma das mãos, esfregar até o pó desaparecer e distribuir pelas raízes do cabelo seco. O resultado? Um efeito encorpado e uma textura que facilita a modelação ao longo do dia. Quem já testou confirma: "Este pó mudou completamente a forma como penteio o meu cabelo. Dá um volume incrível e segura o estilo sem pesar."

Veja aqui como usar o produto para levantar a raíz do cabelo:

Muitos utilizadores destacam a praticidade deste produto, especialmente para quem não gosta de fixadores tradicionais como lacas ou ceras. "Sempre odiei a sensação pegajosa de outros produtos, mas este pó é leve e eficiente. O cabelo mantém-se solto e com aspeto natural", afirma uma consumidora satisfeita. Além disso, o formato compacto faz com que seja fácil de transportar para retoques ao longo do dia.

Outro ponto positivo mencionado nas avaliações é a durabilidade. Uma embalagem pode durar várias semanas, mesmo com utilização frequente. "Uso quase todos os dias e ainda tenho produto. Usar apenas uma pequena quantidade faz toda a diferença", diz uma utilizadora habitual.

Para quem procura mais volume sem recorrer a ferramentas de calor ou produtos pesados, este produto é uma excelente aposta. Conta com uma média de 4,3 estrelas na Amazon, com elogios à eficácia e facilidade de uso. Com uma aplicação simples e um efeito imediato, tem conquistado cada vez mais adeptos.

Adquira aqui o pó parfa levantar a raíz

Veja aqui como o produto ajuda a manter o penteado:

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.