Adeus, frizz! É isto que deve fazer para manter um cabelo mais bonito e saudável

Tem o cabelo frisado e não sabe como o deixar mais saudável? A falta de hidratação, o uso excessivo de calor ou até o clima são algumas das razões que fazem os fios ficarem rebeldes e difíceis de controlar.

O site Marie Claire explica o motivo do cabelo ficar danificado com o tempo e indica algumas soluções para o manter sempre hidratado e saudável. Entre as principais causas do frizz estão:

Falta de hidratação, fazendo com que o cabelo procure humidade no ambiente.

Excesso de calor de secadores, alisadores e modeladores.

Produtos agressivos, como tintas ou champôs com sulfatos.

Clima húmido ou seco, que afeta diretamente a estrutura do fio.

Pequenos erros na rotina capilar, como secar o cabelo sem difusor ou usar escovas inadequadas.

Dicas fáceis para controlar o frizz do cabelo