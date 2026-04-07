Depois de testar marcas de luxo, este champô de 8€ foi a única solução para a minha raiz oleosa

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Já experimentei inúmeros produtos para cabelos com tendência oleosa, desde marcas de farmácia como a Klorane, passando pela L’Oréal, até chegar a gamas de luxo como a Kérastase. Pessoalmente, não abdico da sensação de frescura e, por isso, acabo por lavar o cabelo todos os dias. Por norma, antes de aplicar qualquer produto para amaciar os fios, sinto necessidade de tratar primeiro da raiz, removendo eficazmente a sujidade e os resíduos acumulados. Depois de muita procura, encontrei finalmente a solução ideal: o champô OGX Rosemary Mint.

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O poder do alecrim e da menta na limpeza do couro cabeludo

O que realmente me conquistou neste produto foi a combinação de ingredientes como o alecrim e a menta, que proporcionam uma frescura incrível na raiz logo durante a lavagem. Eu utilizo-o focado principalmente no couro cabeludo e, depois, aplico o amaciador apenas nas pontas. Este champô utiliza a tecnologia LipiPro Shield, que funciona como um escudo protetor para as proteínas e lípidos naturais do cabelo. Na prática, isto significa que o excesso de óleo é removido de forma eficaz, mas a estrutura do fio permanece protegida. O resultado é um cabelo leve, brilhante e com um aspeto saudável.

Onde encontrar o champô

Embora seja um produto de grande consumo, a verdade é que não se encontra em todos os supermercados. Habitualmente, costumo encontrá-lo com mais facilidade em superfícies de maior dimensão, como os hipermercados Continente ou no El Corte Inglés, em Lisboa. No entanto, nem sempre é prático ou possível deslocar-me propositadamente a estes locais apenas para garantir o stock, o que se torna um inconveniente quando o produto termina e precisamos dele para a lavagem seguinte.

A solução prática da Amazon

Sempre que não tenho disponibilidade para ir a estas grandes lojas, a solução mais cómoda é encomendá-lo através da Amazon. É a forma mais simples de garantir que o produto chega rapidamente a casa, sem perdas de tempo (e sim, o preço é exatamente o mesmo).

O que dizem as avaliações

As pessoas na Amazon também elogiam muito o champô e as críticas confirmam exatamente a minha experiência. Um dos utilizadores destaca: "Este champô deixa o couro cabeludo com uma sensação de limpeza e frescura muito agradável graças à menta. Tem um cheiro maravilhoso e deixa o cabelo com muito brilho". Outra cliente reforça a eficácia na limpeza profunda: "O meu cabelo tinha acumulado resíduos e estava a ficar muito gorduroso. Notei a diferença logo no primeiro uso... cheira muito bem e tem um efeito refrescante no couro cabeludo". Há até quem o descreva como uma sensação de "frescura e limpeza impecável", realçando que é o favorito para quem quer um couro cabeludo saudável sem gastar fortunas.

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