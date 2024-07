Há cada vez mais pessoas a pôr sal no champô. E há uma razão para isso

Tal como acontece com os cuidados de pele, não há um produto que funcione para todos os cabelos. Isto porque cada pessoa tem um couro cabeludo e fios com necessidades diferentes e é importante adaptar os cuidados para garantir que fica saudável.

Nos últimos tempos, tem surgido a dica de juntar sal ao champô. Mas claro, esta dica não é para toda a gente. Se tem cabelo seco e baço, mantenha-se afastado do sal e opte por uma máscara caseira de queratina. Se por outro lado tem cabelo oleoso, então vamos explicar como pode beneficiar deste ingrediente que não tem só poder na cozinha.

No mercado, há um sem número de champôs para os mais diferentes tipos de cabelo. Se tem cabelo oleoso, independentemente do champô que usa, há quem recomende que aproveite o sal grosso que tem na cozinha para dar ainda mais poder ao produto capilar que usa.

De acordo com o site Xataka Home, a razão pela qual cada vez mais pessoas com cabelo oleoso andam a colocar sal no champô é porque tem propriedades absorventes. Há quem acredite que o ingrediente ajuda a reduzir a produção de óleo do couro cabeludo, fazendo com que o cabelo fique com um aspeto bonito por mais tempo.

Além disso, o sal grosso também funciona como um esfoliante natural, ajudando a eliminar células mortas e resíduos do couro cabeludo, garantindo que fica mais saudável.

Algumas pessoas que usam champô com sal grosso garantem que o cabelo fica com mais volume e textura, algo que pode ser particularmente interessante para quem tem cabelo fino.

Se quer experimentar este truque, basta acrescentar entre duas e três colheres de sal grosso ao seu champô e agitar bem antes de usar.

O site Xataka Home deixa o alerta de que o sal pode secar o cabelo em demasia e, como tal, este truque não deve ser usado por quem tem couro cabeludo seco ou sensível. Mesmo para quem tem o cabelo muito oleoso é recomendado que não use o champô com sal em todas as lavagens, mas sim com moderação para não provocar irritação.