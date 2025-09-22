Influencer que lutou contra o cabelo oleoso toda a vida explica como agora só o lava duas vezes por semana. E sempre impecável

Muita gente sofre com o mesmo problema: cabelo oleoso que parece nunca estar limpo, mesmo depois de lavado. Por vezes, o segredo não está na quantidade de lavagens, mas sim nos produtos e cuidados que se usam. Foi isso que descobriu a criadora de conteúdos digitais, Catarina Sofia, que partilhou no TikTok (@catarina.sofia13) as estratégias que mudaram completamente a sua rotina capilar.

Durante anos, a influencer lavava o cabelo quase todos os dias, numa luta constante contra a oleosidade. Hoje, só precisa de o lavar duas a três vezes por semana e garante que o mantém sempre impecável.

Segundo explica, o truque passa por entender que “o cabelo produz óleo quando não tem óleo suficiente, quando a raiz está seca e desidratada”. A partir daí, alterou hábitos simples que fizeram toda a diferença.

Entre as dicas partilhadas, estão: escolher um champô adequado (de preferência profissional), lavar a escova de cabelo de duas em duas semanas, trocar a fronha da almofada todas as semanas e secar sempre bem a raiz. Também evita o uso excessivo de produtos como laca ou gel, que podem agravar o problema.

Na lavagem, a influencer recomenda abrir bem a raiz, aplicar o champô diretamente no couro cabeludo, massajar com a ponta dos dedos e repetir o processo duas a três vezes. Além disso, reforça a importância de usar um óleo capilar virgem, orgânico e extraído a frio.