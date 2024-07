Deixe o seu cabelo oleoso com aspeto limpo com este truque surpreendente

Quem tem tendência para cabelo oleoso, sabe a verdadeira dor de cabeça que pode ser mantê-lo com um aspeto limpo sem ter de o lavar diariamente. Todos os dias parecem surgir novas dicas para controlar a oleosidade dos fios e tentar que o cabelo aguente só mais um dia sem ter de levar champô.

Nas redes sociais, surgiu agora uma nova dica para retirar a oleosidade do cabelo que já está a tornar-se viral por ser tão surpreendente. É que o truque deixa os fios como se tivessem acabado de sair do cabeleireiro sem o trabalho todo de o lavar e secar, refere Maj da página de TikTok @maj.beauty. Mas qual é o produto milagroso? Água micelar, normalmente usada para desmaquilhar.

Quem usa maquilhagem provavelmente terá este produto em casa. Mas atenção, para usar no cabelo não pode ser qualquer água micelar, tem de ser sem óleo.

O que tem de fazer é colocar este prpduto numa garrafa de spray e quando precisar de retirar o aspeto oleoso do cabelo, basta borrifar na raiz do cabelo e depois secar com o secador como faz normalmente. Em menos de cinco minutos, o cabelo vai ficar com aspeto lavado.

Como funciona a água micelar para retirar o óleo do cabelo?

O que acontece é que a água micelar contém micelas, moléculas solúveis em água e óleo que absorvem sujidade, explica o site Tua Saúde. Estas, quando entram em contacto com a gordura presente no cabelo, eliminam-na, dando um aspeto limpo ao couro cabeludo e fios.

De acordo com as redes sociais, este produto acaba por funcionar melhor do que os champôs secos porque não deixa resíduos de pó nem deixa o cabelo com uma textura áspera. Além disso, deixa o cabelo com volume.

Veja no vídeo como pôr esta dica em prática para acabar com o cabelo oleoso.