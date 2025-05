Sem tempo para lavar o cabelo? O truque de 5 minutos que acaba com o mau aspeto (sem champô seco)

Estes alimentos são um ‘veneno’ para a saúde do cabelo, pele e unhas

Quem já não viveu queles dias em que a raiz do cabelo já tem um aspeto oleoso, mas não há tempo para o lavar, secar e arranjar. E quando o champô seco não está à mão para disfarçar a oleosidade, é fundamental encontrar uma alternativa eficaz. A solução que partilhamos aqui demora apenas cinco minutos e deixa o cabelo com um aspeto impecável.

A dica foi partilhada por Camelia Katoozian num vídeo no YouTube e é especialmente útil para quem tem uma rotina de lavagem de cabelo mais demorada. Trata-se de um truque simples, que recorre apenas a produtos que você já tem em casa — e sem necessidade de champô seco.

Nós já experimentámos e já nos salvou em várias emergências.

Para conseguir um cabelo com aspeto limpo em poucos minutos, siga este passo a passo:

Separe a parte superior do cabelo do restante, pois é geralmente a zona mais oleosa e aquela que vamos tratar. Prenda o restante do cabelo para não atrapalhar. Molhe bem apenas a secção separada. Pode usar um borrifador ou, se preferir, a torneira. Coloque uma pequena quantidade de champô na palma da mão e esfregue bem até emulsionar antes de aplicar no cabelo. Camelia recomenda o uso de um champô antioleosidade. Aplique o champô na zona molhada, tendo cuidado para não atingir as partes secas. Massaje bem o couro cabeludo e os fios oleosos. Enxágue com água, sempre com atenção para não molhar o resto do cabelo que está preso. Use uma toalha para retirar o excesso de água. Envolva delicadamente a toalha na secção molhada e evite esfregar, para não partir os fios. Desembarace cuidadosamente o cabelo molhado com um pente ou escova adequada. Seque com o secador até que o cabelo esteja cerca de 80% seco. Usando uma escova redonda, enrole o cabelo e aplique o secador. Não remova a escova até o cabelo arrefecer completamente. Isso ajuda a criar o efeito de cabelo acabado de sair do cabeleireiro. Solte o restante do cabelo e ajeite com as mãos.

Com esta técnica, consegue disfarçar a zona mais oleosa com um cabelo que parece acabado de lavar e secar. Assim, está pronta para enfrentar o dia com confiança e um visual fresco.

Para ver como Camelia executa o processo, basta assistir ao vídeo (em inglês) abaixo.