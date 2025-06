Cabelo curto ou comprido: qual faz parecer as mulheres mais velhas a partir dos 45?

Já todos ouvimos dizer que o cabelo comprido faz parecer as mulheres mais velhas, mas será que a partir dos 45 anos a diferença é tanta?

De acordo com o site Glamour, se o cabelo estiver muito escuro, liso demais, com cortes desbastados ou preso num penteado demasiado certinho, pode de facto acentuar os traços e dar um ar mais envelhecido. O mesmo acontece se o cabelo estiver maltratado, sem brilho ou com pontas espigadas.

No entanto, o cabelo comprido também pode dar um ar fresco e leve, basta saber como usá-lo a seu favor. A cor, por exemplo, pode fazer toda a diferença. Tons mais suaves ou luzes discretas junto ao rosto ajudam a iluminar. Um corte simples, com camadas suaves, dá volume e movimento. E claro, cuidar da saúde do cabelo é essencial: hidratar, cortar regularmente e evitar os penteados demasiado rígidos.

A verdade é que o 'segredo' está nos cuidados do cabelo. Com os tratamentos certos, o cabelo comprido continua a dar vida ao rosto e não o contrário.