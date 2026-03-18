Cabelo frágil e a partir-se facilmente? Esta é a causa que muitos ignoram, revela especialista

Prepare-se: vai estar no Aldi um dos aparelhos de cabelo mais procurados do momento por menos de 25 euros

O seu cabelo "parte-se" com facilidade? Este é um dos problemas mais comuns e também dos mais ignorados. Muitas vezes confundida com queda, a fragilidade dos fios do cabelo pode ser resultado de hábitos diários aparentemente inofensivos, como dormir com o cabelo molhado, usar calor sem proteção ou adiar o corte das pontas. O resultado? Um cabelo sem densidade e com dificuldade em manter um aspeto saudável.

Em declarações à revista Telva, a cabeleireira e especialista capilar, Rosi Fernández, explica que há um gesto simples que faz toda a diferença: cortar regularmente as pontas. “Não acelera o crescimento, mas evita que a quebra avance e mantém a sensação de densidade e saúde do cabelo”, explica. Ou seja, mais do que uma questão estética, trata-se de prevenção.

Ao longo de mais de duas décadas de experiência, a profissional tem identificado padrões claros nos erros mais comuns. Um deles é ignorar os sinais do próprio cabelo. “Muitas pessoas seguem tendências em vez de ouvirem aquilo de que o cabelo realmente precisa”, refere. E isso pode sair caro: desde o uso excessivo de ferramentas de calor até escolhas erradas na coloração, tudo contribui para enfraquecer a fibra capilar.

Outro hábito frequentemente desvalorizado é dormir com o cabelo húmido. Segundo a especialista, o fio está mais vulnerável, podendo partir com maior facilidade, além de afetar o couro cabeludo. Também os penteados demasiado apertados podem causar danos, levando não só à quebra como, em casos mais extremos, à queda por tração.

Já no que toca à lavagem, o problema não está na frequência, mas sim na escolha dos produtos. Utilizar champôs inadequados ou não adaptar os cuidados às necessidades do cabelo ao longo do tempo pode comprometer a sua saúde. “O cabelo muda consoante as estações, os tratamentos ou os processos químicos. É importante ajustar a rotina”, sublinha.

O uso de calor é outro ponto crítico. Embora muitas vezes visto como inimigo, a verdade é que secar o cabelo corretamente, com proteção térmica, pode ser mais seguro do que deixá-lo húmido durante horas. Mais uma vez, a técnica faz toda a diferença.

No fundo, a quebra do cabelo não acontece de um dia para o outro. É o resultado de pequenos erros acumulados ao longo do tempo. No entanto, com alguns cuidados simples e consistentes, é possível preservar a força, a densidade e o brilho dos fios e evitar que o problema se agrave.