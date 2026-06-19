Os cabelos brancos tendem a amarelar no verão? É assim que os deve cuidar

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Os cabelos brancos podem ganhar um charme especial no verão, mas também exigem cuidados redobrados. A exposição solar, a água do mar, o cloro das piscinas e a humidade podem deixar os fios mais secos, frisados e até com um tom amarelado indesejado.

De acordo com o site Telva, especialistas em cabelo e dermatologia explicam que a falta de melanina torna os cabelos brancos mais vulneráveis aos raios ultravioleta. Como consequência, a fibra capilar tende a desidratar-se mais facilmente, perdendo brilho e suavidade.

Para evitar estes problemas, o especialista capilar Paul Tudor recomenda a utilização de um champô nutritivo e de uma máscara hidratante. Estes produtos ajudam a manter os fios mais hidratados, suaves e com menos frisado, algo particularmente importante durante os meses mais quentes.

Para além dos cuidados de lavagem, os especialistas aconselham a utilização de óleos ou séruns capilares para proteger a fibra do cabelo e melhorar o seu aspeto. O uso de chapéus ou bonés também pode ser uma boa forma de reduzir os danos causados pela exposição solar.

Outro dos desafios do verão é evitar que os cabelos brancos fiquem amarelados. A exposição ao sol, a poluição e até a água rica em minerais podem alterar a cor dos fios. Por isso, manter uma rotina de hidratação e proteção é essencial para preservar os tons prateados e brilhantes.

Os profissionais alertam ainda para o uso frequente de secadores e modeladores de calor. Sempre que possível, deve aplicar um protetor térmico antes de utilizar estes aparelhos e evitar escovar o cabelo de forma agressiva.

Com alguns cuidados simples, é possível manter os cabelos brancos saudáveis, hidratados e livres do tom amarelado durante todo o verão.