Dicas
Cabelo limpo
Cabelo limpo

Cabelo saudável e brilhante na primavera: dermatologista explica os cuidados essenciais a ter nesta estação
IOL
Hoje às 12:25
Mais 5 sugestões
Cabelo frágil e a partir-se facilmente? Esta é a causa que muitos ignoram, revela especialista
“Ajuda a reparar e a dar brilho ao cabelo”: especialista em dermocosmética recomenda este champô da Mercadona
Dyson, cuidado: o modelador de cabelo que conquistou as redes sociais está no Pingo Doce
Como evitar acordar com o cabelo cheio de nós: o que deve fazer antes de dormir
Lavar o cabelo como as mulheres no Japão: uma técnica com resultados impecáveis

Estes são os truques essenciais para manter o brilho do cabelo

Com a chegada da primavera, o cabelo precisa de cuidados especiais. A dermatologista Claudia Bernárdez, partilha algumas dicas essenciais para manter a cabeleira saudável, brilhante e forte nesta estação.

Citado pelo site Telva, segundo a especialista, o pólen e a exposição ao sol podem tornar o couro cabeludo mais sensível e o cabelo mais frágil. Por isso, recomenda aumentar a frequência de lavagem, alternando champôs e massajando bem o couro cabeludo para eliminar resíduos e estimular o volume.

Outro cuidado importante é o desembaraçar: o cabelo é mais vulnerável quando molhado, pelo que é aconselhável aplicar óleos ou máscaras nutritivas antes do banho, facilitando a remoção de nós e reduzindo a quebra. Escovas com cerdas finas são ideais para desembaraçar de forma suave, e os acessórios mais seguros são os prendedores que prendem o cabelo sem danificar os fios.

Claudia Bernárdez também desfaz mitos comuns: a água do duche a cair diretamente em cima do couro cabeludo não aumenta a oleosidade nem danifica o cabelo. O essencial é cuidar da higiene, hidratação e desembaraço de forma adequada.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

 
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Cabelo frágil e a partir-se facilmente? Esta é a causa que muitos ignoram, revela especialista
“Ajuda a reparar e a dar brilho ao cabelo”: especialista em dermocosmética recomenda este champô da Mercadona
Dyson, cuidado: o modelador de cabelo que conquistou as redes sociais está no Pingo Doce
Como evitar acordar com o cabelo cheio de nós: o que deve fazer antes de dormir
Lavar o cabelo como as mulheres no Japão: uma técnica com resultados impecáveis