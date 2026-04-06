Cabelo saudável e brilhante na primavera: dermatologista explica os cuidados essenciais a ter nesta estação

Como evitar acordar com o cabelo cheio de nós: o que deve fazer antes de dormir

“Ajuda a reparar e a dar brilho ao cabelo”: especialista em dermocosmética recomenda este champô da Mercadona

Cabelo frágil e a partir-se facilmente? Esta é a causa que muitos ignoram, revela especialista

Com a chegada da primavera, o cabelo precisa de cuidados especiais. A dermatologista Claudia Bernárdez, partilha algumas dicas essenciais para manter a cabeleira saudável, brilhante e forte nesta estação.

Citado pelo site Telva, segundo a especialista, o pólen e a exposição ao sol podem tornar o couro cabeludo mais sensível e o cabelo mais frágil. Por isso, recomenda aumentar a frequência de lavagem, alternando champôs e massajando bem o couro cabeludo para eliminar resíduos e estimular o volume.

Outro cuidado importante é o desembaraçar: o cabelo é mais vulnerável quando molhado, pelo que é aconselhável aplicar óleos ou máscaras nutritivas antes do banho, facilitando a remoção de nós e reduzindo a quebra. Escovas com cerdas finas são ideais para desembaraçar de forma suave, e os acessórios mais seguros são os prendedores que prendem o cabelo sem danificar os fios.

Claudia Bernárdez também desfaz mitos comuns: a água do duche a cair diretamente em cima do couro cabeludo não aumenta a oleosidade nem danifica o cabelo. O essencial é cuidar da higiene, hidratação e desembaraço de forma adequada.