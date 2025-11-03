Lavar o cabelo como as mulheres no Japão: uma técnica com resultados impecáveis

Quem nunca saiu do banho com a sensação de que o cabelo ainda estava oleoso ou com pequenas partículas brancas no couro cabeludo, que parecem caspa, mas na verdade são apenas resíduos de champô mal enxaguado? A verdade é que a forma como lavamos o cabelo faz toda a diferença. E, quando se fala em cuidados capilares, as mulheres japonesas são uma verdadeira referência.

De acordo com o site Globo, no Japão, a lavagem do cabelo é um ritual de cuidado e respeito pelo couro cabeludo. Enquanto em muitos países o uso de escovas massageadoras ainda é uma tendência recente, no Japão é um hábito que toda a gente tem. Em declarações à Globo, a cabeleireira Maria Roberts, fundadora do spa capilar Madart x Studio 25, em Madrid, explica que as japonesas encaram este momento como uma terapia que combina limpeza profunda e relaxamento.

Durante a formação que realizou no Japão, Roberts explica que as mulheres utilizam duas escovas massageadoras de silicone, uma em cada mão, para garantir uma massagem completa e equilibrada. Esta prática ajuda a remover todos os resíduos de produtos, estimula a circulação sanguínea e deixa o couro cabeludo mais saudável, o que se traduz num cabelo mais bonito e brilhante.

Pode encontrar este pequeno acessório na Amazon, que já conta com mais de 11 mil avaliações e 4,5 estrelas e custa apenas 10,16 euros.