Sem tempo para lavar o cabelo? Este método de 5 minutos salva qualquer cabelo oleoso
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Para conseguir um cabelo com aspeto limpo em poucos minutos, siga este passo a passo
Quem nunca acordou com a raiz do cabelo oleosa, sem tempo (nem paciência) para lavar, secar e arranjar tudo de raiz? E quando o champô seco não está à mão, a solução parece ficar ainda mais complicada. Na verdade, existe um truque simples que pode resolver o problema em poucos minutos e devolver um aspeto de cabelo acabado de lavar.
A técnica foi partilhada pela criadora de conteúdos Camelia Katoozian num vídeo no YouTube e tem ganho popularidade precisamente por ser prática e não exigir produtos especiais, apenas alguns minutos e o que já se tem em casa.
A solução em poucos passos
- Separe a parte superior do cabelo do restante, pois é geralmente a zona mais oleosa e aquela que vamos tratar. Prenda o restante do cabelo para não atrapalhar.
- Molhe bem apenas a secção separada. Pode usar um borrifador ou, se preferir, a torneira.
- Coloque uma pequena quantidade de champô na palma da mão e esfregue bem até emulsionar antes de aplicar no cabelo. Camelia recomenda o uso de um champô antioleosidade.
- Aplique o champô na zona molhada, tendo cuidado para não atingir as partes secas. Massaje bem o couro cabeludo e os fios oleosos.
- Enxágue com água, sempre com atenção para não molhar o resto do cabelo que está preso.
- Use uma toalha para retirar o excesso de água. Envolva delicadamente a toalha na secção molhada e evite esfregar, para não partir os fios.
- Desembarace cuidadosamente o cabelo molhado com um pente ou escova adequada.
- Seque com o secador até que o cabelo esteja cerca de 80% seco.
- Usando uma escova redonda, enrole o cabelo e aplique o secador. Não remova a escova até o cabelo arrefecer completamente. Isso ajuda a criar o efeito de cabelo acabado de sair do cabeleireiro.
- Solte o restante do cabelo e ajeite com as mãos.
Com esta técnica, é possível disfarçar a raiz oleosa e dar ao cabelo um aspeto mais fresco e limpo, como se tivesse sido acabado de lavar. É uma solução prática para dias de emergência, especialmente quando o tempo não joga a favor.
Para ver como Camelia executa o processo, basta assistir ao vídeo (em inglês) abaixo.