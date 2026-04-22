Andamos todos a lavar o cabelo de forma errada: cabeleireiros garantem que a ordem dos produtos faz diferença

Como evitar acordar com o cabelo cheio de nós: o que deve fazer antes de dormir

Afinal, o que acontece ao nosso cabelo se formos dormir com ele molhado? É isto que dizem os especialistas

“Ajuda a reparar e a dar brilho ao cabelo”: especialista em dermocosmética recomenda este champô da Mercadona

Toda a gente o faz: primeiro o champô, depois o amaciador. No entanto, cabeleireiros e vários especialistas em saúde capilar defendem que a ordem pode estar, afinal, a ser feita de forma errada.

Citado pelo site Trendencias, a recomendação que está a ganhar força entre profissionais do setor é simples, mas pouco habitual: aplicar o amaciador antes do champô. Segundo os especialistas, esta inversão pode trazer benefícios visíveis na saúde e aparência do cabelo, ajudando a espaçar as lavagens e a manter o cabelo mais hidratado e leve.

A lógica por trás desta técnica prende-se com a função de cada produto. O champô tem como principal objetivo limpar o couro cabeludo, onde se acumulam oleosidade e impurezas, enquanto o amaciador atua sobretudo no comprimento e nas pontas, ajudando a hidratar e a proteger o fio.

“Se o champô for aplicado diretamente no comprimento, sobretudo em cabelos secos, pode contribuir ainda mais para a desidratação”, explicam profissionais da área, sublinhando que a espuma já é suficiente para limpar o resto do cabelo quando escorre durante a lavagem.

Ao aplicar primeiro o amaciador, cria-se uma camada de proteção que ajuda a preservar a hidratação do fio, permitindo depois que o champô limpe o couro cabeludo sem retirar em excesso os óleos naturais do cabelo. O resultado, segundo os especialistas, pode ser um cabelo com mais brilho, leveza e menos necessidade de lavagens frequentes.

Esta técnica é também apoiada por outros profissionais de saúde capilar, que reforçam que o método pode ser ajustado consoante o tipo de cabelo. Em alguns casos, recomendam ainda que, quando há uso de máscara capilar e amaciador, a máscara seja aplicada primeiro, por ser um tratamento mais profundo.

Apesar de ainda não ser uma prática comum, esta abordagem está a ganhar popularidade entre cabeleireiros e especialistas, que garantem: pequenas mudanças na rotina podem fazer uma grande diferença na saúde do cabelo.