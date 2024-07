Para ter o cabelo impecável, é melhor ter sempre à mão uma folha de papel alumínio

Os 20 erros que as pessoas cometem a lavar o cabelo

É provável que já tenha tropeçado em vídeos do TikTok ou Instagram que mostram como o papel de alumínio pode ser crucial para dominar um cabelo rebelde, frisado e com eletricidade estática. Mas, será que funciona? A imprensa especializada em moda e beleza já começou a dar atenção a este truque.

Depois de vários influencers e seguidores jurarem que o truque funciona mesmo, a revista britânica Glamour Magazine investigou e concluiu que o método tem uma base científica. A eletricidade estática ocorre no cabelo quando este acumula uma carga elétrica (isto acontece quando ganha eletrões devido à fricção ou mudanças no ambiente, como a humidade). Isso faz com que os fios repelem, causando os indesejados cabelos espetados e o odiado frisado.

O papel de alumínio ajuda a neutralizar a eletricidade estática, pois a base de metal sendo um condutor, transfere os eletrões extra, deixando o cabelo mais liso.