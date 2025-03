Esqueça os champôs de supermercado: preço desta gama profissional caiu a pique

Este artigo pode conter links afiliados*

A diferença entre os champôs de supermercado e os produtos profissionais não está apenas no preço, mas principalmente na formulação e resultados a longo prazo. Os ingredientes ativos em concentrações adequadas, fórmulas específicas para cada tipo de cabelo e tecnologias avançadas de tratamento são características que distinguem os produtos de qualidade profissional. A boa notícia é que a Festa de Ofertas da Amazon trouxe uma oportunidade rara para experimentar a gama profissional Wella, com descontos que tornaram estes produtos mais acessíveis para uso diário em casa.

Máscara Wella Fusion Intense Hair Care: De 27,34€ para 11,45€

A máscara reparadora Wella Professionals Linha Fusion Intense Hair Care é a solução para cabelos extremamente danificados. Com um desconto de 58%, este creme de tratamento profundo penetra nas fibras capilares, reparando-as de dentro para fora. Rica em ativos condicionantes, esta máscara proporciona uma recuperação visível desde a primeira aplicação. Especialmente desenvolvida para fios quebradiços, deixa o cabelo macio, nutrido e com muito mais resistência.

Champô Wella Invigo Nutri-Enrich: De 20,84€ para 8,90€

O Wella Professionals Invigo Nutri-Enrich é um champô formulado especificamente para cabelos secos e danificados. Com uma tecnologia de nutrição e hidratação profunda, este produto oferece resultados instantâneos, devolvendo maciez e vitalidade aos fios. A fórmula profissional proporciona uma experiência sensorial completa, com textura cremosa e fragrância floral que torna o momento do banho mais agradável. Com 300 ml de produto, é suficiente para meses de uso, mesmo com lavagens frequentes.

Mousse Wella Volume EIMI: De 21,24€ para 8,25€

O Wella Professionals Volume EIMI é uma mousse profissional que garante fixação leve e aumento de volume natural. Com 61% de desconto, este produto é um dos mais vendidos na categoria de espumas para cuidados capilares. Ideal para cabelos normais que precisam de corpo e movimento, protege também contra o calor dos secadores e modeladores. Sem fragância, o volume EIMI não deixa resíduos pegajosos e mantém os fios com aspecto natural e saudável ao longo de todo o dia.

Óleo Wella Oil Reflections: De 12,11€ para 10,32€

O Wella Professionals Oil Reflections é um óleo luminoso que proporciona suavidade e brilho instantâneos para todos os tipos de cabelo. Com um desconto de 15%, esta fórmula com óleo de camélia e extrato de chá branco nutre profundamente sem pesar nos fios. O produto é versátil, podendo ser usado antes da secagem para proteção térmica ou como finalizador para controlar o frizz e adicionar brilho espelhado. Com mais de 400 compradores no mês passado, este óleo tornou-se um dos produtos mais procurados da marca.

Todos estes produtos fazem parte da seleção profissional da Wella, marca reconhecida mundialmente no setor de beleza capilar. Se investimos em diversos produtos para nossa casa e bem-estar, por que não investir em cuidados de qualidade profissional para nossos cabelos?

