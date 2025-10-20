Facebook Instagram
Está com queda de cabelo? Dermatologista explica porque não é motivo de alarme

Ver cabelos a cair no duche pode assustar, no entanto um especialista garante que nem sempre é motivo de preocupação
IOL
Ontem às 16:45
queda de cabelo
queda de cabelo
Image by freepik

Já se deve ter deparado com queda de cabelo no banho ou até mesmo quando escova o cabelo. No entanto, não é motivo de grande preocupação. O dermatologista e professor universitário Ramon Grimalt, numa entrevista ao programa Tot es Mou, relembra que a queda de cabelo é um processo natural e essencial para a saúde do couro cabeludo.

Citado pelo site El Confidencial, o especialista explicou na entrevista que perder cabelo faz parte do ciclo de renovação capilar, um mecanismo biológico que mantém o couro cabeludo ativo e saudável. Cada fio tem um tempo de vida limitado e a sua queda diária não significa calvície.

O especialista aproveitou para desmentir um dos mitos mais comuns: “Cortar o cabelo não o fortalece.” Segundo Grimalt, cortar apenas faz com que os fios que caem sejam menos visíveis, criando a sensação de que se perde menos cabelo. Por outro lado, quem tem cabelo comprido tende a ter mais a queda, porque os fios acumulam-se e tornam-se mais evidentes, embora a quantidade diária se mantenha igual.

De acordo com o dermatologista, uma pessoa pode perder entre 80 e 100 cabelos por dia, o que é completamente normal. “Dentro de quatro anos, não teremos um único cabelo dos que temos hoje. Já terão caído e voltado a crescer”, afirmou Grimalt. Este ciclo contínuo de renovação mostra que encontrar cabelos na escova ou no duche é, na verdade, um bom sinal de que o organismo está a funcionar corretamente.

A preocupação surge quando há miniaturização da raiz, processo em que o novo cabelo cresce mais fino e frágil, reduzindo o volume capilar e tornando o couro cabeludo mais visível. 

