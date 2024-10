Desembaraça, hidrata e protege do calor. Um dos produtos do momento não chega aos 7 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Um dos produtos mais vendidos e amados no mundo dos cuidados pessoais é este pequeno spray da Revlon, que vem cheio de promessas como proteger do calor, controlar o frisado ou proporcionar hidratação imediata. A avaliar pelas vendas e pelas avaliações na Amazon (são quase 80 mil com uma média de 4.5 estrelas), este é mesmo um produto que temos de ter na nossa rotina de cuidado com o cabelo.

O Revlon Professional UniqOne não precisa de enxaguamento e não só protege o cabelo do calor das ferramentas de styling, como a prancha ou o secador, como nutre o cabelo. Estas são então as características que a marca promete e que a maioria dos consumidores atesta:

Reparação de cabelos secos e danificados

Fortalecimento e redução da quebra

Condicionamento e desembaraça

Controlo do frisado

Hidratação instantânea

Proteção contra o calor

Brilho e proteção da cor

Suavidade e maleabilidade

Prevenção de pontas duplas

Ajuda a manter o penteado

Como devemos usar?

Para aplicar, basta vaporizar o spray no cabelo húmido ou seco, distribuindo-o uniformemente das pontas aos meios, e depois pentear para desembaraçar. Sem necessidade de enxaguar, o UniqOne deve ser usado como protetor térmico antes de secar ou alisar o cabelo, assim como para quando precisa de um toque de hidratação.

O que diz que já experimentou?

As opiniões de quem já usou o UniqOne são geralmente positivas e destacam a eficácia do produto. Uma cliente refere: “Uso este produto há bastante tempo e ajuda a manter o cabelo com muito brilho e saudável. Aplico todos os dias, após a lavagem, e antes de secar com o secador.” Outra avaliação sublinha o cheiro agradável e o efeito desembaraçante: “Cheira muito bem, ajuda a desembaraçar e funciona como protetor térmico. O cabelo fica suave e brilhante.”

Outra utilizadora comenta ainda que o produto é a sua “primeira escolha para cuidado do cabelo”, destacando a função anti-frizz e o brilho que o spray proporciona. “Tem um aroma incrível”, diz.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.