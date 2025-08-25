Espanholas estão a dizer adeus às tintas para o cabelo. Esta é a nova tendência

As tintas capilares sempre foram a solução rápida para disfarçar as raízes do cabelo, mas cada vez mais mulheres em Espanha estão a procurar alternativas naturais e menos agressivas. A nova tendência? Usar cacau em pó.
Segundo o site El Confidencial, este ingrediente, além de escurecer os fios brancos de forma gradual, é rico em antioxidantes e minerais como ferro, cobre e zinco, que ajudam a fortalecer o couro cabeludo e a manter o cabelo mais saudável e hidratado.
O especialista britânico Mark Blake explicou num vídeo publicado no TikTok que o chocolate negro é “muito benéfico para o cabelo”, pela elevada concentração destes nutrientes, que ajudam a manter a saúde e a hidratação da fibra capilar.
O melhor é que pode ser feito em casa: basta misturar cacau em pó com mel, vinagre de maçã e iogurte natural para criar uma pasta nutritiva que, aplicada regularmente, devolve cor e brilho ao cabelo sem químicos agressivos.