Espanholas estão a dizer adeus às tintas para o cabelo. Esta é a nova tendência

Esta é agora a nova tendência para tapar as raízes do cabelo
IOL
Ontem às 10:39
As tintas capilares sempre foram a solução rápida para disfarçar as raízes do cabelo, mas cada vez mais mulheres em Espanha estão a procurar alternativas naturais e menos agressivas. A nova tendência? Usar cacau em pó.

Segundo o site El Confidencial, este ingrediente, além de escurecer os fios brancos de forma gradual, é rico em antioxidantes e minerais como ferro, cobre e zinco, que ajudam a fortalecer o couro cabeludo e a manter o cabelo mais saudável e hidratado.

O especialista britânico Mark Blake explicou num vídeo publicado no TikTok que o chocolate negro é “muito benéfico para o cabelo”, pela elevada concentração destes nutrientes, que ajudam a manter a saúde e a hidratação da fibra capilar.

O melhor é que pode ser feito em casa: basta misturar cacau em pó com mel, vinagre de maçã e iogurte natural para criar uma pasta nutritiva que, aplicada regularmente, devolve cor e brilho ao cabelo sem químicos agressivos.

 

