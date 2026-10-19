Champô com cor acaba com os cabelos brancos quando não se pode ir logo ao cabeleireiro

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Adiar a ida ao cabeleireiro sem deixar os cabelos brancos ganhar demasiado destaque é uma das possibilidades que os novos produtos de coloração para usar em casa procuram oferecer. Entre eles estão os champôs com cor, que prometem simplificar a aplicação e disfarçar os fios grisalhos sem os procedimentos habitualmente associados às tintas tradicionais. Foi uma destas soluções que a influencer Raquel Torres mostrou numa publicação em que partilhou o resultado no cabelo da sogra.

«Já conhecias este champô de coloração? 👀 É uma forma prática de dar cor ao cabelo e ajudar a cobrir os cabelos brancos, com cuidado hidratante e brilho ✨ A minha sogra adorou e eu adorei o resultado 👌🏼», escreveu.

O produto é apresentado na Amazon Espanha como um champô de coloração 3 em 1, destinado a cobrir os cabelos brancos e a escurecer o cabelo, tanto em homens como em mulheres. A embalagem tem 500 mililitros e o preço indicado é de 23,37 euros.

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A proposta passa por reunir coloração, lavagem e condicionamento numa única aplicação. Segundo a descrição do fabricante, a fórmula é semipermanente e foi concebida para ser utilizada em casa, sem necessidade de taças ou pincéis próprios para tintas capilares.

Uma aplicação simples, mas com alguns cuidados

De acordo com as instruções disponibilizadas pelo vendedor, a aplicação deve ser feita com luvas, sobre o cabelo húmido, distribuindo o produto de forma uniforme. O tempo de atuação recomendado é de 15 a 20 minutos, sendo os 20 minutos indicados pelo fabricante para uma cobertura mais completa dos cabelos brancos. No final, o cabelo deve ser enxaguado de acordo com as instruções da embalagem.

Na composição descrita pelo vendedor são mencionados ingredientes como Polygonum multiflorum, extrato de ginseng, óleo de argão, azeite e curcuma. A marca associa estes componentes à nutrição, à suavidade e ao brilho do cabelo. A fórmula é também anunciada como isenta de amoníaco e parabenos. Estas características, porém, não garantem que o produto seja adequado a todas as pessoas ou que não provoque reações adversas.

As opiniões dos clientes ajudam a perceber o que motiva o interesse neste tipo de produto. Uma das avaliações disponíveis refere o cansaço associado à manutenção regular da coloração: «Estava cansada tanto de ter de retocar a cor de poucas em poucas semanas como de ficar com o cabelo seco e estragado».

Outra cliente deixa uma apreciação positiva sobre a utilização: «Recomendo, funciona mesmo, não suja a pele, use luvas».

Estes testemunhos refletem experiências individuais e não permitem garantir que o resultado seja igual para todos. A cobertura pode variar consoante a quantidade de cabelos brancos, a cor natural, a textura dos fios e a tonalidade pretendida. Também não é possível determinar, apenas com base nestas opiniões, quanto tempo a coloração permanece visível.

O que convém saber antes de experimentar

Apesar de ser comercializado como champô, trata-se de um produto de coloração capilar. Por isso, é importante ler a lista completa de ingredientes, cumprir as instruções do fabricante e realizar o teste de alergia recomendado antes da utilização. A ausência de amoníaco e parabenos não significa que a fórmula esteja isenta de substâncias capazes de causar irritação ou alergias.

Para quem procura disfarçar os cabelos brancos enquanto espera por uma vaga no cabeleireiro, os champôs de coloração podem representar uma alternativa a considerar. A conveniência da aplicação em casa é um dos seus principais atrativos, mas a escolha deve ter em conta as características do cabelo e as expectativas em relação à cobertura e à duração da cor.

A publicação de Raquel Torres trouxe visibilidade a esta solução, mas, como acontece com outros produtos de beleza divulgados nas redes sociais, o resultado mostrado num caso concreto não substitui uma avaliação independente da eficácia do produto.