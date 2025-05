Já não precisa de retocar as raízes no cabeleireiro todos os meses

Este artigo pode conter links afiliados*

Olhar ao espelho e ver as raízes a aparecer entre lavagens ou colorações é frustrante — mas agora já não precisa de correr para o cabeleireiro sempre que isso acontece. Existe uma alternativa prática, discreta e eficaz para disfarçar raízes brancas ou diferenças de tom entre colorações. E a melhor parte? Funciona em segundos e pode ser usada por qualquer pessoa, em qualquer lugar.

Uma solução prática entre colorações

O pó corretor de raízes da ColorStyle é um produto compacto que se aplica a seco, com a ajuda de um pincel incluído. Basta passar suavemente sobre a zona a disfarçar — seja no topo da cabeça ou junto à linha da testa — para cobrir os cabelos brancos com um acabamento natural e sem resíduos. “Uso sempre antes de sair de casa quando as raízes começam a aparecer. Parece magia”, descreve um utilizador satisfeito.

Veja no vídeo como retocar as raízes brancas de forma rápida e natural:

Natural, eficaz e invisível ao toque

Ao contrário de sprays que colam ou deixam brilho artificial, este pó funde-se com o cabelo e permanece no lugar até à próxima lavagem. Está disponível em vários tons, do loiro claro ao preto, para se adaptar a diferentes cores e estilos. Uma utilizadora escreveu: “Tenho cabelo castanho com reflexos e o tom médio encaixa perfeitamente. Ninguém nota que tenho produto.” Além de cobrir raízes, pode também ajudar a dar densidade visual a zonas com menor volume.

Veja no vídeo como este produto pode ser usado para disfarçar falhas e dar mais densidade visual ao cabelo:

Cabe no bolso, salva em qualquer ocasião

Compacto e com espelho incluído, este pó é ideal para levar na bolsa, na mochila ou na mala do ginásio. Aplica-se em segundos, sem necessidade de água ou secador, e resiste à transpiração ou ao uso de chapéu. “Levo sempre comigo quando viajo — é um daqueles produtos que acabam por ser indispensáveis”, partilha um cliente. Uma solução inteligente para quem quer manter uma aparência cuidada entre colorações, sem complicações nem visitas extra ao cabeleireiro.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.