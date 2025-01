É como usar um aquecedor ao pescoço. Não volta a passar frio com este cachecol térmico

Este artigo pode conter links afiliados*

O pescoço é uma das zonas mais sensíveis ao frio e encontrar a proteção certa faz toda a diferença nos dias gelados. Este cachecol térmico da NovForth conta com uma avaliação média de 4,6 estrelas na Amazon e os utilizadores não poupam os elogios: "Manteve-me quente mesmo com temperaturas entre os -10°C e os -20°C", partilha um utilizador impressionado.

Proteção que se nota

O tecido respirável combina com um interior em pelúcia suave, criando uma proteção dupla contra o frio sem causar desconforto. "É quente e suave, mas não provoca suor no pescoço", explica um utilizador. Para quem tem pele sensível, o conforto deste cachecol térmico é ainda mais notório: "Tenho pele sensível e a pelúcia no interior é mesmo muito agradável”.

Ideal para atividades ao ar livre

Os motociclistas e ciclistas são dos mais entusiastas. "Uso-o para a moto, tanto na cidade como em ambiente rural e protege extraordinariamente bem. Não se nota nada o vento", confirma um utilizador regular. Outra utilizadora acrescenta: "Comprei para o meu marido usar quando vai de bicicleta. Ele está muito satisfeito porque encaixa perfeitamente entre o capacete e a gola do casaco, não deixando entrar vento nem chuva."

Versátil e prático

A elasticidade do tecido permite que este cachecol se mantenha perfeitamente no lugar, ao contrário dos cachecóis tradicionais que estão sempre a precisar de ajustes. Por ser tubular, ocupa muito menos espaço e é mais fácil de guardar. "Muito mais prático que um cachecol normal", partilha um utilizador satisfeito.

Com várias cores disponíveis e este frio intenso a apertar, esta é a altura ideal apra adquirir uma peça que lhe vai trazer muito conforto ao dia a dia.

