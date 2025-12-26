O meu cachorro chora durante a noite. O que devo fazer para ajudar o cão bebé?

10 benefícios para a saúde de ter cães, de acordo com a ciência

É uma situação familiar para muitos donos de cachorros: chega a hora de dormir e o seu adorável companheiro canino começa a chorar. Compreender as razões por trás deste comportamento e aplicar estratégias eficazes pode tornar as noites muito mais tranquilas para todos. Um artigo da marca de cuidados animal espanhola Picart explica como se deve agir.

Porque choram os cachorros à noite?

Separação: Os cachorros, tal como os bebés humanos, podem sentir ansiedade de separação quando ficam sozinhos durante a noite. Depois de passarem o dia inteiro consigo, ficarem sozinhos pode ser stressante.

Adaptação à nova casa: Os cachorros recém-chegados podem chorar devido ao stress de estarem num ambiente novo e desconhecido. Precisam de tempo para se habituarem à nova casa e à rotina.

Necessidades fisiológicas: Os cachorros podem chorar à noite se precisarem de ir à casa de banho, tiverem fome ou sede. A alimentação nesta fase é fundamental.

Medo: Os cachorros assustam-se facilmente com sons desconhecidos ou mudanças no ambiente durante a noite, o que pode provocar choro e ansiedade.

Tédio ou falta de estímulo: Os cachorros são criaturas curiosas e enérgicas que precisam de atividade física e mental durante o dia. Se não estiverem suficientemente cansados ou estimulados, podem manifestar o tédio chorando à noite.

Como ajudar o cachorro a parar de chorar à noite

Estabeleça uma rotina: Crie uma rotina que inclua tempo para brincar, fazer exercício, alimentar-se e fazer as necessidades antes de dormir. Isto ajudará a estabelecer um sentido de segurança e previsibilidade.

Proporcione um ambiente tranquilo: Crie um ambiente calmo e relaxante para o cachorro dormir. Disponibilize uma cama confortável num lugar sossegado da casa e mantenha a área livre de distrações.

Treino da transportadora: Se decidir usar uma transportadora, certifique-se de que é suficientemente grande para que se possa mover confortavelmente. Introduza gradualmente a transportadora como um lugar seguro e confortável para dormir, nunca como castigo.

Não recompense o choro: É importante não recompensar o choro com atenção excessiva ou permitindo que saia da área de dormir. Isto só reforçará o comportamento.

Consulte um veterinário: Se o choro noturno persistir apesar dos seus esforços, pode ser útil consultar um veterinário para descartar qualquer problema de saúde.