Oferta flash na Amazon: espreguiçadeira topo de gama com para-sol desce aos 40€

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Com a chegada dos dias mais quentes, encontrar a forma perfeita de relaxar ao ar livre torna-se uma prioridade. Se procura conforto máximo sem ter de esvaziar os bolsos, encontramos na Amazon a solução ideal para os seus momentos de descanso. Esta espreguiçadeira dobrável, que já conta com uma sólida avaliação de 4,1 estrelas e mais de 1800 avaliações na plataforma, está em destaque com uma oferta flash por apenas 40,44€ (um desconto de 17% face ao preço médio). É o investimento perfeito para o jardim, piscina ou mesmo para levar na mão a caminho da praia.

O pack completo para o descanso perfeito

Esqueça as espreguiçadeiras desconfortáveis e difíceis de carregar. Este modelo foi desenhado ao pormenor para garantir que não lhe falta nada enquanto apanha sol:

Conforto personalizável: O encosto é totalmente ajustável em 4 posições diferentes para encontrar o ângulo ideal seja para ler, dormir ou conversar. Inclui ainda um almofadado de reposacabezas extraível que se adapta à sua postura.

Diga adeus ao sol na cara: Graças ao seu para-sol integrado e regulável de forma contínua, pode proteger o rosto dos raios solares e ler o seu livro favorito sem qualquer reflexo incómodo.

Tudo à mão: Equipada com um prático bolso lateral, permite-lhe guardar de forma segura o telemóvel, os óculos de sol, o protetor solar ou uma bebida fresca.

Materiais à prova de tudo: A estrutura de aço aleado com revestimento em pó garante uma enorme durabilidade contra as intempéries. Além disso, o tecido em poliéster é respirável e repelente à água, secando rapidamente após um mergulho.

Mobilidade total: Com um peso de apenas 6,3 kg e um sistema de dobragem compacto, é incrivelmente fácil de arrumar em qualquer canto ou de transportar para as suas aventuras ao ar livre.

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