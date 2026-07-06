A cadeira de praia mais prática da Amazon transporta-se como uma mochila

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Vamos ser sinceros: uma cadeira de praia torna tudo muito mais confortável. Não ficamos deitados na areia, evitamos que a toalha se cubra de grãos e é muito mais fácil levantar e voltar a sentar. O problema é transportá-la: juntar a cadeira ao guarda-sol, à toalha, ao saco e às garrafas de água pode fazer qualquer pessoa pensar duas vezes antes de sair de casa. É por isso que já existem modelos pensados exatamente para resolver esse entrave, como esta cadeira de praia dobrável da JUGATOYS, que se transporta às costas como uma mochila. Uma utilizadora que já a experimentou resume bem a vantagem: "gosto muito, é muito leve e confortável". Com as mãos completamente livres para o resto da bagagem, chegar à areia deixa de ser um exercício de logística.

Reclinável e com quatro posições

Este equipamento tem estrutura em alumínio e permite ajustar a inclinação em quatro posições diferentes, desde sentado até praticamente esticado. O assento fica a 22 cm do solo e o encosto de cabeça, com 25 cm, garante apoio extra para quem gosta de adormecer ao sol. Soma já mais de 100 compras no último mês e uma média de 4,4 estrelas em 11 avaliações.

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Pensada para o transporte

O ponto mais elogiado deste modelo são precisamente as alças, que permitem levá-lo às costas sem esforço. Uma utilizadora resume bem essa vantagem: "gosto muito de a levar como mochila". Outra compradora reforça a mesma ideia, destacando também o conforto geral: "gosto muito, é muito leve e confortável".

Bolso lateral e boa qualidade percebida

Além da almofada de cabeça, o modelo inclui ainda um bolso lateral, prático para guardar telefone, chaves ou protetor solar sem ser necessário recorrer sempre ao saco de praia. Sobre a qualidade geral, uma cliente refere que a cadeira "é ainda mais bonita e com melhor qualidade do que esperava", considerando a altura ideal para a praia e fácil de transportar, ao ponto de ter pedido uma segunda unidade. Outro comprador reforça a boa impressão: "muito confortável, parece robusta e de boa qualidade".

Vale a pena?

Para quem passa horas na praia ou na piscina e quer conforto sem ter de fazer várias viagens até ao carro, esta cadeira reúne facilidade de uso, boa relação qualidade preço e a vantagem de poder ser transportada como mochila.

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