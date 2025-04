A incrível história de uma cadela que sobreviveu mais de um ano numa ilha deserta

De acordo com vários meios internacionais, Valerie, uma cadela Dachshund miniatura de um ano e apenas 3,6 kg, conseguiu realizar uma verdadeira proeza: sobreviveu durante 16 meses numa ilha remota ao largo da costa sul da Austrália. A sua história começou em novembro de 2023, quando, durante umas férias com os seus tutores, Georgia Gardner e Joshua Fishlock, na Ilha Kangaroo, na Austrália do Sul, a cadela escapou enquanto o casal estava a pescar.

Na altura, Valerie estava numa cerca para cães equipado com comida e brinquedos, mas, enquanto se ausentaram, conseguiu fugir. Seguiu-se uma busca incessante, com os donos a criarem uma página no Facebook, a monitorizar câmaras de vigilância e a pedir ajuda a grupos locais dedicados à vida selvagem. Foram semanas de espera e frustração, até que, cerca de seis meses depois, surgiram os primeiros relatos de um cão de três cores, com uma coleira cor-de-rosa, avistado na ilha.

A cadela, que desapareceu enquanto o casal acampava no Stokes Bay Campsite, escapou para o denso matagal, dando início a um mistério que perduraria por mais de um ano. Agora, mais de 16 meses depois, Valerie foi avistada novamente, surpreendentemente viva e com boa saúde. As armadilhas com câmaras e relatos de testemunhas confirmaram que ela ainda anda pela ilha, embora de forma evasiva.

A equipa de resgate de vida selvagem Kangala Wildlife Rescue, que agora está a liderar a busca, está surpreendida com a sua capacidade de sobrevivência. “Agora sabemos que a Valerie está viva”, confirmaram nas redes sociais. “Ela foge à vista de humanos ou veículos. Apesar dos esforços incríveis de locais dedicados, ela continua impossível de capturar.”

Especialistas em vida selvagem afirmam que é um verdadeiro milagre como um animal de estimação pequeno ter sobrevivivo ao terreno selvagem da ilha. A dona, Georgia Gardner descreveu Valerie como uma “princesinha” que nunca se afastava de seu lado antes deste episódio. E revelou que imaginava que a cadela pudesse ter sido acolhida por alguém ou ter-se juntado a outros animais, mas as novas imagens confirmam que Valerie tem sobrevivido sozinha.

O grupo de resgate implantou câmaras e armadilhas humanas numa vasta área, na esperança de finalmente trazer Valerie para casa. Uma imagem recente mostra-a a apenas 15 km do acampamento original. O casal está agora a preparar-se mentalmente para uma possível corrida de volta à Ilha Kangaroo, caso recebam a tão aguardada chamada.