"Podia ter sido uma criança": cães morrem eletrocutados em candeeiros de rua em Lisboa e Odivelas

Os bombeiros constataram a presença de corrente elétrica no chão, levantando preocupações sobre a segurança destes espaços
IOL
Hoje às 13:25
"Foi uma compra fantástica, dormem tranquilos e quentinhos": a cama aquecida ideal para cães e gatos

As câmaras de Lisboa e Odivelas enfrentam um grave problema: pelo menos três cães morreram eletrocutados junto a postes de iluminação pública durante dias de muita chuva. Os bombeiros constataram a presença de corrente elétrica no chão, levantando preocupações sobre a segurança destes espaços.

Foi no passado sábado, depois do temporal, que uma cadela morreu electrocutada após ter contacto com o piso molhado junto a um poste de luz no Parque das Nações, em Lisboa, como relata uma reportagem da TVI. Os bombeiros e a empresa E-Redes foram chamados e, segundo a notícia inicialmente avançada pelo Diário de Notícias, o relatório detectou corrente elétrica no chão, possivelmente devido a um cabo em más condições no subsolo.

"Há aqui muitas crianças pequeninas que se debruçam sobre as coisas a brincar e podia ter sido muito grave mesmo..", disse uma moradora à TVI. "Podia ter sido uma tragédia. Se bem que um cão também é uma tragédia para os seus próprios donos. Claro que penso na minha cadela, claro".

De acordo com a mesma reportagem, outros dois cães perderam a vida da mesma forma na semana anterior, em Odivelas, electrocutados junto a um candeeiro público, onde o chão estava molhado.

Em ambos os casos foram apresentadas queixas na PSP e os processos seguiram para o Ministério Público.

