Esqueça o aspirador: 40 raças de cães que não largam pelo e mantêm a casa limpa

Estas são as raças de cães ideais para quem tem alergias

As raças de cães mais inteligentes do mundo

10 benefícios para a saúde de ter cães, de acordo com a ciência

Cães pequenos que não perdem pelo são a escolha perfeita para quem adora animais, mas não quer lidar com pelos espalhados pela casa

Para quem valoriza uma casa organizada e sem pelos soltos, existem cães perfeitos para casa limpa

Se o objetivo for encontrar cães ideais para apartamentos, há várias opções de cães de pelo curto e hipoalergénicos

Mesmo para quem adora cães, pode rejeitar a ideia de ter um em casa a largar pelos por sofás e roupas. Há ainda quem sofra com alergias, mas que sonhe ter um cão. Mas, nestes casos, o segredo está na raça. Se esta for mesmo uma condição muito importante para ter um patudo na sua vida, tenha atenção à raça que escolhe (caso contrário, o nosso conselho é sempre para adotar!)

Raças como o caniche, com a sua pelagem encaracolada e densa ou o Bichon Maltês, de pelo sedoso e branco, são conhecidas por quase não perderem pelo. Com eles, o seu aspirador pode viver tranquilo e as calças pretas não vão precisar de rolos.

Mas, há muitas mais raças com esta condição, de grandes a pequenas, mais calmas ou mais energéticas. Nós escolhemos 40, que pode ver na galeria acima.