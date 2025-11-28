Veterinária alerta: "Os animais podem não se queixar, mas sofrem com o frio tanto quanto nós"

Com a chegada do frio, é importante não esquecer que os nossos cães e gatos também sofrem com as baixas temperaturas. O inverno tem impacto no bem-estar deles, afetando a pele, o pelo e até as defesas do organismo, por isso é fundamental tomar algumas precauções para evitar problemas de saúde e garantir o conforto dos nossos amigos de quatro patas.

Existem algumas ideias erradas sobre o frio e os cuidados necessários nesta altura do ano que podem prejudicar a saúde dos animais, fazendo com que os donos desvalorizem questões importantes como o aquecimento, a alimentação ou a água que bebem. Perceber o que é realmente importante e adaptar a rotina é a melhor maneira de assegurar que os nossos pets atravessam o inverno saudáveis, quentinhos e protegidos.

"Os animais podem não se queixar, mas sofrem com o frio tanto quanto nós. Os tutores muitas vezes subestimam o impacto das temperaturas baixas, especialmente em cães de pequeno porte, gatos de interior ou animais com doenças crónicas. A prevenção e o cuidado diário fazem toda a diferença nesta época do ano", explica Elena Díaz, médica veterinária na Kivet, clínicas veterinárias da Kiwoko.

Percorra a galeria para ver as verdades e mitos apontados pela veterinária, num comunicado da cadeia de lojas Kiwoko, enviado às redações.