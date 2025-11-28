Facebook Instagram
Pets

Veterinária alerta: "Os animais podem não se queixar, mas sofrem com o frio tanto quanto nós"

Não ignore o frio só porque são animais. Saiba o que deve fazer nesta época

IOL
Há 25 min
"Foi uma compra fantástica, dormem tranquilos e quentinhos": a cama aquecida ideal para cães e gatos

Com a chegada do frio, é importante não esquecer que os nossos cães e gatos também sofrem com as baixas temperaturas. O inverno tem impacto no bem-estar deles, afetando a pele, o pelo e até as defesas do organismo, por isso é fundamental tomar algumas precauções para evitar problemas de saúde e garantir o conforto dos nossos amigos de quatro patas.

Existem algumas ideias erradas sobre o frio e os cuidados necessários nesta altura do ano que podem prejudicar a saúde dos animais, fazendo com que os donos desvalorizem questões importantes como o aquecimento, a alimentação ou a água que bebem. Perceber o que é realmente importante e adaptar a rotina é a melhor maneira de assegurar que os nossos pets atravessam o inverno saudáveis, quentinhos e protegidos.

"Os animais podem não se queixar, mas sofrem com o frio tanto quanto nós. Os tutores muitas vezes subestimam o impacto das temperaturas baixas, especialmente em cães de pequeno porte, gatos de interior ou animais com doenças crónicas. A prevenção e o cuidado diário fazem toda a diferença nesta época do ano", explica Elena Díaz, médica veterinária na Kivet, clínicas veterinárias da Kiwoko.

Percorra a galeria para ver as verdades e mitos apontados pela veterinária, num comunicado da cadeia de lojas Kiwoko, enviado às redações. 

RELACIONADOS
"Foi uma compra fantástica, dormem tranquilos e quentinhos": a cama aquecida ideal para cães e gatos
Donos de animais! O aspirador que tira manchas de sofás e tapetes está a 152 € (antes 264 €) na Black Friday
Todos os cães devem ter comedouros assim. As tigelas no chão são prejudiciais
Do bebé ao cão: Primark traz pijamas de Natal para toda a família com preços desde 4,50 euros
Mais Vistos
00:05:49
Secret Story
Prometido é devido: Concorrentes do Secret Story recebem encomenda especial de Cristina Ferreira
tvi
00:13:42
Secret Story
Fábio não poupa Dylan: «Se quer sair, deviam fazer-lhe a vontade»
tvi
00:03:30
V+ Fama
O presente que Cristiano Ronaldo ofereceu aos colegas da Seleção está a dar que falar... E não pelas melhores razões
tvi
00:02:45
Secret Story
Francisco Monteiro «não percebe como é que Marisa e Pedro ainda estão juntos» e dá conselho radical
tvi
Destaques IOL
Ikea
Temos uma dica de ouro: descobrimos como comprar online na IKEA encomendas pequenas sem pagar entrega
Ikea
Já abriu a gigantesca loja que faz frente à IKEA. E os preços estão ainda mais baixos
Álcool
Neurologista recomenda: a partir deste idade nunca mais deve tocar em álcool
Batatas assadas
Esqueça a água a ferver. É assim que deve cozer as batatas antes do forno
Mais Lidas
Pedro Jorge
Sabia que Pedro Jorge tem outra profissão e 'outro nome'? As imagens da vida que poucos conhecem
Carta de condução
Novas regras da carta de condução já estão em vigor. Verifica o que mudou
away
Gelo
Como limpar o gelo do congelador em 10 minutos e sem desligar o frigorífico? Só precisa de papel de alumínio
Sub-17
«Benfica tem um diamante nas mãos»: a reação no estrangeiro ao título dos sub-17
maisfutebol
Joana Diniz
Joana Diniz faz partilha «poderosa» e a reação do ex-marido, Flávio Miguel, dá que falar
FC Porto
FC Porto: Eustáquio já está a tirar o curso de treinador
maisfutebol