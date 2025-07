Gelados para cães? Existem e são perfeitos para combater o calor

No verão, os companheiros de quatro patas também precisam de ajuda para lidar com o calor e a alimentação pode ser uma aliada essencial para garantir o seu bem-estar. Para além da água fresca sempre disponível e dos passeios em horários com menos exposição solar, há alimentos que podem refrescar e nutrir ao mesmo tempo.

Segundo a TiendAnimal, existem gelados desenvolvidos especialmente para cães, com ingredientes adaptados ao seu sistema digestivo e estão a tornar-se uma opção cada vez mais popular. Também a comida húmida, como patês ou mousses, é recomendada nesta altura do ano, já que contém mais água e ajuda na hidratação, especialmente em cães com menor apetite.

As frutas frescas são outra alternativa prática e natural. Melancia sem sementes, morangos, maçã sem caroço ou mirtilos podem ser dados em pequenas porções, ao natural ou ligeiramente congelados. Além de ajudarem a hidratar, oferecem variedade à rotina alimentar.

Já os caldos, servidos frescos ou até em cubos de gelo, fornecem líquidos extra, promovem a digestão e fortalecem as articulações.

Ainda assim, é importante relembrar que nem todos os alimentos são seguros. O abacate e os caroços de cereja, por exemplo, podem ser tóxicos para os cães. E, embora a água de coco natural possa ser uma ajuda pontual na hidratação, deve ser oferecida com moderação e em pequenas quantidades.