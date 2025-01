Os cães não se queixam ou choram. Estes são sinais de que podem estar com dores

As raças de cães mais inteligentes do mundo

Os cães são os nossos melhores amigos e fieis companheiros, mas, infelizmente, não nos conseguem dizer quando estão com alguma dor. No entanto, conseguimos sempre perceber quando é que o nosso animal de estimação está com algum desconforto, a sua forma de estar altera-se e nós enquanto donos acabamos por nos aperceber. Contudo, é sempre essencial estar em alerta a mais detalhes do que aquilo que achamos que é.

O site Pet MD, revela algumas dicas de como pode reparar na dor que o seu cão poderá estar a sentir. Desde sintomas físicos até mudanças no comportamento ou mobilidade.

Fique atento aos sintomas físicos, músculos tensos, tremores, costas arqueadas ou respiração ofegante. Repare ainda nas mudanças comportamentais como não querer ser tocado, lambedura excessiva, vocalizações incomuns (ganidos ou uivos) e alterações nos hábitos de sono. Verifique ainda se tem problemas de mobilidade, na dificuldade para caminhar, levantar-se ou usar escadas. Esses sinais podem indicar problemas de saúde mais graves, como lesões, artrite ou infecções.

Para ajudar o seu amigo de quatro patas, se verificar um destes sintomas, deve consultar o seu veterinário, evitar esforços físicos intensos, registe momentos dos sintomas, pode ajudar o veterinário a entender melhor a situação.

Como verdadeiro companheiro, os donos são mesmo os principais defensores da saúde dos cães, por isso, se vir um sinal de dor, procure ajuda profissional e não deixe arrastar por mais tempo.