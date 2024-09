O meu cão segue-me para todo o lado em casa. Devo preocupar-me?

As raças de cães para quem sofre de alergia

Apesar de se dizer que há cães tão inteligentes e expressivos que só lhes falta falar, a verdade é que ainda não compreendemos a linguagem dos animais. Mas isso não quer dizer que não comunicam connosco. Os animais usam atitudes e ações para mostrar o que estão a sentir e o que necessitam e é essencial perceber o que estão a dizer.

Uma das coisas que é muito comum os cães fazerem é andarem atrás dos seus tutores dentro de casa. E apesar de haver quem ache que tem que ver com o amor que sentem pelos seus donos, poderá não ser bem assim. Perceba o que é que este comportamento pode indicar e se deve (ou não) preocupar-se.

De acordo com uma publicação feita no site da Kiwoko, uma cadeia de lojas de produtos para animais, há vários fatores que podem fazer com que o seu quatro-patas ande sempre atrás de si.

Uma das principais razões que levam os animais a seguir os seus donos é o instinto. Os cães possuem instinto de matilha e seguem o líder (ou alfa). Mas quando estão a seguir dentro de casa, normalmente há um motivo além desse.

Para perceber o que é que o seu quatro-patas quer, experimente parar para ver o que faz, já que muitas vezes quer alertar para algo, quer seja para o facto de estar sem água ou precisar de ir à rua.

Se, por outro lado, o animal não fizer nada e ficar simplesmente a olhar de volta, pode ser porque está muito apegado ao tutor ou sofre de ansiedade de separação. Nestes casos, é importante reeducar este comportamento.

Como fazer com que o meu cão deixe de me seguir

Há várias coisas que se podem fazer para alterar o comportamento do animal e evitar que o hábito de seguir constantemente o dono seja um problema.

Em primeiro lugar, é essencial construir um ambiente relaxante para o cão. Isto significa garantir que tem comida a horas certas e sempre no mesmo sítio, que não há nada que o possa assustar e onde haja tranquilidade, conforto e, claro, regras. Lembre-se, um cão feliz é um animal independente.

Para garantir que tem um cão feliz e relaxado, é essencial trabalhar com ele desde o momento que chega a sua casa. Ainda assim, a boa notícia é que é sempre possível corrigir hábitos e comportamentos.

Estas são algumas soluções que pode pôr em prática se sente que o seu cão está sempre a segui-lo: