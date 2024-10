O seu cão boceja com frequência? Isso pode ser um sinal de alerta

Se o seu cão boceja excessivamente, saiba que isso pode ser sinal de stress. Os cães sob stress e ansiosos podem reagir de várias formas. E se bocejar antes de dormir é completamente normal, aumento na frequência pode ser um sinal de alerta e uma forma de o seu cão lhe dizer que está nervoso. Algumas pessoas também bocejam quando estão ansiosas, e com os cães não é diferente, como explica o Canine Journal.

Para determinar se o bocejo está relacionado com stress, deve observar quando o comportamento ocorre, recomenda o artigo desta publicação especializada. Por exemplo, se o seu cão boceja muito quando está no carro a caminho do veterinário, é provável que esteja a bocejar devido ao nervosismo ou ansiedade. O mesmo pode acontecer por excitação, já que os cães podem bocejar quando antecipam uma atividade de que gostam.

Se o bocejo é acompanhado por outros sinais de desconforto, como evitar contacto visual, lamber os lábios ou "olho de baleia" (quando as escleras são visíveis), isso pode querer dizer que o animal sofre de ansiedade elevada​, explica ainda o site Puppy Simply.

Se suspeita que o bocejo do seu cão se deve a stress, isso pode ser significar que ele precisa de uma pausa. Tente interromper a atividade atual ou leve-o para um passeio calmo. Se a ansiedade for a verdadeira causa do bocejo, este comportamento deve parar quando ele se acalmar. Se o comportamento for muito frequente e exacerbado deve consultar um treinador ou um especialista em comportamento animal.