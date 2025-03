Veterinário avisa: não tenha estas três brincadeiras com o seu cão

5 coisas que não deve fazer com o seu cão, recomenda veterinário

Tractive GPS: Testámos o guardião digital que vigia a localização e saúde do seu cão

Algumas brincadeiras podem ser desconfortáveis ou prejudiciais para os cães.

Brincar de perseguição pode ensinar o cão a fugir em situações de perigo.

Respeitar os limites do animal é essencial para uma relação saudável.

Todos temos um tipo de brincadeiras comuns com os nossos amigos de quatro patas, mas nem todas as brincadeiras são seguras para eles, e algumas podem mesmo ser prejudiciais ao bem-estar do animal.

O veterinário Denis Carlo, conhecido no Instagram como @deniscarloacvet, partilhou um vídeo onde alerta para três atitudes que devem ser evitadas ao interagir com os cães.

Três brincadeiras a evitar

Mexer excessivamente no focinho: Muitos cães sentem-se desconfortáveis quando o seu focinho é constantemente tocado. Esse gesto pode causar irritação e até levar a reações negativas por parte do animal.

Brincar de correr atrás do cão enquanto ele foge: Este tipo de brincadeira pode parecer inofensiva, mas ensina o cão a encarar fugas reais como parte do jogo. Em situações de perigo, isso pode dificultar o resgate e colocar a vida do animal em risco.

Agarrá-lo de forma exagerada: Nem todos os cães gostam de contacto físico intenso. Respeitar os limites do animal é essencial para manter um relacionamento saudável e evitar situações de stress.